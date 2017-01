Gorzów Wlkp.: ekumeniczne modlitwy o pokój i pojednanie

wm, Gorzów Wlkp., 2017-01-14

Modlitwy o pokój i pojednanie podczas ekumenicznego spotkania Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim 14 stycznia, zdominowały noworoczne życzenia członków i przyjaciół klubu, którzy spotkali się na dorocznym opłatku w sali Jana Pawła II w parafii katedralnej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wikariusz biskupi ks. dr Zbigniew Kobus, ks. Dariusz Chudzik z Kościoła chrześcijan baptystów oraz prof. Paweł Leszczyński z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Ks. Dariusz Chudzik przypomniał fragment z Pisma Świętego, mówiącego o tym, że wśród swoich Jezus Chrystus nie został rozpoznany: „Przebywał na świecie i dzięki Niemu świat powstał, ale świat Go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi Go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga…” .

Duchowny wyjaśnił, że ten fragment mówi o Panu Jezusie, który przyszedł na ziemię i nie był rozpoznany. "Myślę, że to trwa cały czas w świecie i w naszym kraju, że Jezus jest nierozpoznany jako Bóg jako ten który chce sprawować rządy w naszym życiu. Życzę wszystkim, abyśmy doświadczali i przyjmowali w naszym życiu Jezusa w rodzinach i społeczeństwie, abyśmy doświadczali pokoju i radości z panowania Jezusa Chrystusa w naszych sercach” – powiedział ks. Chudzik.

Obecna na spotkaniu poseł Krystyna Sibińska, życząc wspólnego rozwiązywania problemów, aby stawać się jednością, przekazała na ręce prezesa KIK-u Jolanty Mijas-Król egzemplarz Pisma Świętego Nowego Testamentu w ekumenicznym przekładzie, który powstawał w okresie 30 lat, zapoczątkowany w czasie stanu wojennego.

Natomiast prof. Leszczyński – sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej oddziału gorzowskiego zaprosił na nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się w gorzowskiej katedrze 18 stycznia o godz. 18. Podsumował także spotkania ekumeniczne, które odbyły się w ostatnim czasie w Gorzowie. Były to m.in. debata z przedstawicielami Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego, spotkanie z o. Tomaszem Dostatnim czy z Martą Titaniec, reprezentantką Caritas w kontekście jej refleksji dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Do udziału w modlitewnym nabożeństwie zapraszał także ks. dr Zbigniew Kobus – proboszcz katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku Tydzień Ekumeniczny przebiegać będzie pod hasłem "Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas", nawiązującym do fragmentu z 2. Listu św. Pawła do Koryntian (5, 14-120).

Nabożeństwa ekumeniczne w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbywać się będą 18 stycznia w Gorzowie Wlkp., nabożeństwu przewodniczyć będzie bp Tadeusz Lityński, kazanie wygłosi bp Mirosław Wola - luteranin. 20 stycznia w WSD Paradyżu o godz. 17.30, przewodniczyć będzie ks. Grzegorz Chojnacki, kazanie wygłosi ks. Dariusz Lik – luteranin. 25 stycznia w Zielonej Górze, a w kościele pw. Ducha Świętego o godz. 18.30, przewodniczyć będzie bp Stefan Regmunt, kazanie wygłosi ks. Dariusz Lik.

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan obchodzony jest w Polsce i w wielu innych krajach co roku w dniach 18-25 stycznia.

W Kościele katolickim w Polsce poprzedza go Dzień Judaizmu - 17 stycznia. Po jego zakończeniu, 26 stycznia, obchodzi się natomiast Dzień Islamu.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/