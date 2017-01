Gorzów Wlkp.: 31. rocznica śmierci bp. Wilhelma Pluty

kk, Gorzów Wlkp., 2017-01-16

W gorzowskiej katedrze, 21 stycznia, zostanie odprawiona uroczysta Msza św. dla upamiętnienia 31. rocznicy śmierci bp. Wilhelma Pluty - wieloletniego pasterza Ziem Zachodnich. Mszy św. będzie przewodniczył bp Tadeusz Lityński, a homilię wygłosi ks. kanonik Andrzej Szkudlarek.

Z uwagi na obchodzony obecnie w Polsce Rok Świętego Brata Alberta, podczas tegorocznych uroczystości rocznicowych zostanie szczególnie przypomniane zaangażowanie bp. Pluty w działalność charytatywną. – Do udziału w obchodach zaproszono duchowieństwo i wiernych z całej diecezji, a zwłaszcza parafian ze wspólnot, którym patronuje św. Albert Chmielowski, przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas, członków Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz inne osoby zaangażowane w dzieła charytatywne – wyjaśnia ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii biskupiej.

– Zgodnie z wieloletnią tradycją na modlitwę w rocznicę śmierci bp. Pluty do Gorzowa Wlkp. przybędą członkowie jego rodziny – dodaje.



Przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 10.45 zabierze głos ks. dr Dariusz Gronowski, postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.

Natomiast we wszystkich parafiach wspomnienie bp. Wilhelma Pluty dokona się w niedzielę 22 stycznia podczas Mszy św. Duszpasterze będą nawiązywać do postaci Sługi Bożego w homiliach oraz odmówią wraz z wiernymi modlitwę o jego beatyfikację.



Bp Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Równolegle kontynuował studia, które uwieńczył w 1947 r. obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 lipca 1958 r. został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego.

Po utworzeniu w 1972 r. przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. Niezwykle gorliwie sprawował posługę biskupią. 22 stycznia 1986 r. poniósł śmierć w wypadku samochodowym w Przetocznicy k. Krosna Odrzańskiego.

9 września 2015 r. zakończył się diecezjalny etap jego procesu beatyfikacyjnego. Miesiąc później dokumenty procesowe złożono w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych inaugurując tym samym rzymską fazę procesu.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/