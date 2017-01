Gorzów Wlkp.: inauguracja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

kk, Gorzów Wielkopolski, 2017-01-19

Kilkunastu duchownych reprezentujących różne Kościoły chrześcijańskie z Polski i Niemiec spotkało się 18 stycznia w gorzowskiej katedrze na wspólnej modlitwie. Nabożeństwu ekumenicznemu przewodniczył bp Tadeusz Lityński.

„Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas” – to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. – Dzisiaj zagrożeniem staje się pojawiająca się nienawiść, która niesie ekstremalne zachowania w różnych częściach świata. Musimy modlić się, aby dar Bożego pokoju zagościł w ludzkich sercach – podkreślił w rozmowie z KAI bp Lityński.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ewangelicki biskup wojskowy Mirosław Wola. – Zbliżyliśmy się do siebie przez wspólną służbę naszym bliźnim często w sytuacjach cierpienia i prześladowania. Przez dialog i wspólne świadectwo nie jesteśmy już sobie obcy, przeciwnie nauczyliśmy się, że to co nas łączy jest większe, niż to co nas dzieli – mówił kaznodzieja.

– Wydaje się, że dziś nadszedł czas próby. Świat puka do naszych drzwi, bo ten świat to przeładowane łodzie uchodźców tonące u słonecznych kurortów Grecji, Hiszpanii czy Włoch. Zakłócające nam słoneczne wakacje i zmuszające do refleksji, która przychodzi nam niechętnie bo oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności za bliźniego oraz być może konieczność podzielenia się w jakimś ułamku tym co mamy. Na ten fakt ciągle zwraca uwagę papież Franciszek w swoich wystąpieniach – dodał.

Podczas nabożeństwa duchowni ze wszystkich wspólnot chrześcijańskich wyznawali grzechy budując przed ołtarzem symboliczny mur, który później został zburzony i ułożony w znak krzyża.

Na wspólnej modlitwie spotkali się nie tylko duchowni. – W tym tygodniu jedności chodzi nie o świętowanie podziału, a chodzi o świętowanie tego, co łączy, chodzi przede wszystkim o Słowo Boże oraz wszelkie przejawy dzieł miłosierdzia niezależnie od tego z którego pnia chrześcijaństwa pochodzimy – zauważył Paweł Leszczyński z gorzowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

