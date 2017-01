Poświęcenie nowej linii produkcyjnej w Hucie Miedzi Głogów

kk, Głogów, 2017-01-20

W Hucie Miedzi Głogów I została uruchomiona największa na świecie instalacja pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego. Symbolicznie otworzył ją prezydent Andrzej Duda, a poświęcił biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusz Lityński.

Dzięki instalacji zmniejszą się koszty produkcji miedzi oraz emisja szkodliwych dla środowiska gazów. Budowa nowej linii produkcyjnej kosztowała ponad 2,5 mld zł, a rozpoczęła się w 2010 roku.

W oficjalnym uruchomieniu linii produkcyjnej wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda. – Myślę, że to ważna data nie tylko dla huty, to jest ważna data dla Głogowa jako miasta i to jest ważna data dla Polski jako państwa – podkreślił prezydent. Dodał, że inwestycja przesuwa i hutę, i KGHM w inną przestrzeń, jeśli chodzi o zdolności produkcyjne, a także jeśli chodzi o zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

Andrzej Duda podkreślił, że mniej więcej pięciokrotnie poprawia się ekologiczność tej instalacji wytopu miedzi w stosunku do tego, co było niedawno.

W uroczystości wziął udział bp Tadeusz Lityński, który poświęcił nową linię technologiczną. – Jestem pod ogromnym wrażeniem i jestem dumny, że takie rzeczy powstają w Polsce i w naszej diecezji. Bardzo ważne jest to, że to nowa technologia przyczyni się w znaczymy stopniu do zmniejszenia emisji szkodliwych dla środowiska gazów – powiedział po uroczystości bp Lityński.

