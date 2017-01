Gorzów Wlkp.: setki lubuszan modliło się o beatyfikację bp. Wilhelma Pluty

wm, Gorzów Wielkopolski, 2017-01-21

Setki lubuszan modliły się 21 stycznia w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim o beatyfikację Sł. Bożego bp. Wilhelma Pluty w 31. rocznicę śmierci byłego duszpasterza diecezji gorzowskiej. Eucharystii przewodniczył biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński, a homilię wygłosił ks. Andrzej Szkudlarek z parafii św. Wojciecha. Sylwetkę tragicznie zmarłego bp. Pluty przedstawił ks. dr Dariusz Gronowski – postulator procesu beatyfikacyjnego. Tydzień później odbędzie się koncert w Filharmonii Gorzowskiej ku czci Sługi Bożego bp. Pluty, organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej FG.

W uroczystości uczestniczyli duchowieństwo, przedstawiciele wspólnot, którym patronuje św. Albert Chmielowski, stowarzyszeń charytatywnych oraz zespołów Caritas z całej diecezji. Zgodnie z wieloletnią tradycją na modlitwę w rocznicę śmierci bp. Pluty przybyła jego rodzina ze Śląska. Tym razem przyjechało 15 osób.

Z uwagi na obchodzony obecnie w Polsce Rok Świętego Brata Alberta podczas Mszy św. księża przypomnieli zaangażowanie bp. Pluty w działalność charytatywną.

Bp Tadeusz Lityński powiedział, że dziś dziękujemy Słudze Bożemu za postawę biskupa i człowieka i jednocześnie prosimy żeby toczący się proces beatyfikacyjny został uwieńczony włączeniem go do błogosławionych. Na pytanie po co są święci? Czy nie jest ich za dużo? Bp Lityński odpowiedział: „Oni niwelują deficyt miłości, ograniczają ten deficyt poprzez swoją modlitwę”.

Hierarcha życzył, aby cechy bp. Pluty - wrażliwości, miłości i pokoju stały się dla wszystkich drogowskazem „Niech wszystkich nas połączy, aby był dla nas inspiracją do naszej postawy miłości i charytatywnego zaangażowania” - mówił bp Lityński. Na zakończenie Mszy św. ze wszystkimi kapłanami w kruchcie przed grobem Sł. Bożego bp. Wilhelma Pluty odmówił modlitwę o beatyfikację.

Ks. Andrzej Szkudlarek w homilii przekazał spisane świadectwa swoich parafian, świadczących o miłosiernej i charytatywnej postawie bp. Pluty. Przypomniał także swój kontakt z biskupem, w dniu jego śmierci, kiedy to rano 22 stycznia otrzymał informację, że ma się zgłosić do rezydencji: „przywitał mnie jak zawsze gościnnie i powiedział, że jest ciężko ale niech ksiądz buduje kościół w sercach ludzi i przekazał pieniądze na budowę kościoła. Pobłogosławił i za kilkanaście minut wyjechał na swoją ostatnią podróż ziemską na spotkanie z kapłanami do Gubina, do których nie dojechał”.

Ks. Gronowski szczególną uwagę zwrócił na potrzebę miłosierdzia, na którą wskazywał bp Pluta, osobiście zaangażowany w pomoc bliźniemu i podkreślający, że najistotniejsze jest zauważenie drugiego człowieka, dostrzeżenie potrzeb tych, którzy są w najbliższym otoczeniu, a zwłaszcza rodzin. To bp Pluta zauważył, że aby pomagać nie potrzebne są pieniądze. Natomiast finansowe wsparcie jest łatwo podarować bo wystarczy przeznaczyć 1 zł na miesiąc na rzecz biednych. Bp Pluta był oszczędny dla siebie – przypomniał postulator.

Gabriela Malec, córka najmłodszej siostry bp. Pluty, Bronisławy w rozmowie z KAI powiedziała, że przez kilka lat na zaproszenie wujka mieszkała w pałacu biskupim w Gorzowie, gdzie kontynuowała naukę. „Osobiście widziałam, że wujek nigdy nikogo nie wypuścił bez poczęstunku czy bez wsparcia. A przychodzili różni ludzie, często więźniowie, którzy byli zwolnieni z zakładu karnego a nie mieli pieniędzy na powrót do domów. „Wydaje mi się, że wujek dokładnie wiedział, że czasem go nabierają ale on nigdy nie odmówił. Powiedział mi, że lepiej dać trzy razy komuś kto oszukał niż nie dać jednemu, który naprawdę potrzebował”.

Pani Gabriela przypomniała także, że bp Pluta lubił żartować, „np. na moją mamę mówił, moja daleka krewna, bo się urodziła 20 lat po nim” – z uśmiechem wyznała siostrzenica bp. Wilhelma, który – jak stwierdziła - zawsze o najważniejszych sprawach rodziny, ślubach czy mających się odbyć narodzinach dzieci dowiadywał się pierwszy. „Wszystko było dyskutowane z wujkiem, który to później obmodlił” – wyznała Gabriela Malec.

We wszystkich parafiach wspomnienie bp. Wilhelma Pluty dokona się w rocznicę śmierci - niedzielę 22 stycznia, podczas Mszy św. Duszpasterze będą nawiązywać do postaci bp. Pluty w homiliach oraz odmówią wraz z wiernymi modlitwę o jego beatyfikację.



27 stycznia w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się koncert pt. „Wszystko co dobre” dedykowany pamięci duszpasterza diecezji gorzowskiej bp. Wilhelma Pluty. Po koncercie zaplanowano spotkanie w sali kameralnej, podczas którego gorzowianie oraz kapłani diecezjalni wspominać będą byłego biskupa ówczesnej diecezji gorzowskiej.

Bp Wilhelm Pluta ur. się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Równolegle kontynuował studia, które uwieńczył w 1947 r. obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 lipca 1958 r. został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego. Po utworzeniu w 1972 r. przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. Niezwykle gorliwie sprawował posługę biskupią. 22 stycznia 1986 r. poniósł śmierć w wypadku samochodowym w Przetocznicy k. Krosna Odrzańskiego. 9 września 2015 r. zakończył się diecezjalny etap jego procesu beatyfikacyjnego. Miesiąc później dokumenty procesowe złożono w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych inaugurując tym samym rzymską fazę procesu.

