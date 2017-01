Wybór Sary

Bliski awans ma zapewnić Sarze wszystko, o czym zawsze marzyła. Ale właśnie wtedy na jej drodze do sukcesu pojawia się… ciąża. I choć dziewczynie wydaje się, że kocha swojego chłopaka, to nie ma pewności, czy okaże się on odpowiedzialnym ojcem. A stanowisko, o które stara się Sara, zwolniło się tylko dlatego, że pracująca na nim kobieta odchodzi na urlop macierzyński.

Rozdarta pomiędzy radami koleżanek z pracy oraz naleganiami matki i siostry, w obliczu niepewności co do związku z Mattem i wobec pustki, jaką zostawił po sobie zmarły ojciec, Sara nie ma pojęcia, co zrobić.

Kiedy dziewczyna patrzy na kartkę bożonarodzeniową otrzymaną od tajemniczej starszej kobiety, w jej głowie pojawiają się trzy wizje przyszłości. Czy może jednak im zaufać? Czy są one wyrazami pragnień rozdartego serca? A może to prawdziwe wizje od Boga, o którym Sara myślała, że się od niej odwrócił?

Rebecca St. James, Nancy Rue



348 stron,

138x210 mm, oprawa miękka,

ISBN: 978-83-7516-800-6,

cena: 34,90



Seria: Smaki Życia



Kup książkę - Wydawnictw św. Wojciecha









