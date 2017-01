Słowo blisko ciebie. Mądrość Biblii na co dzień

Reklama, Warszawa, 2017-01-04

Biblia podpowiada nam, jak mądrze i dobrze żyć. Kim jesteśmy? Jak mamy radzić sobie z presją, której jesteśmy poddawani każdego dnia? W jaki sposób możemy osiągnąć wewnętrzny spokój? Jak powinniśmy podchodzić do swoich problemów, cierpień, emocji, myśli, potrzeb, namiętności, win, błędów? I jak mamy przyjmować to, że nasze życie kiedyś się skończy?

Na te ważne pytania Biblia odpowiada nie wprost, lecz poprzez przypowieści i rozmaite historie. A my, odnosząc je do własnego życia, mamy szansę wybrać dobrą drogę. „Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” (Pwt 30,14). Sięgajmy więc po nie na co dzień.



o. Anselm Grün OSB

Liczba stron: 248

Wymiary: 155x205

Oprawa: zintegrowana

Cena 29,90 zł

Kup książkę - Wydawnictwo Święty Wojciech

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/