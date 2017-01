Bóg szuka nas na marginesie. Słowa z Domu Świętej Marty

Reklama, ms, Warszawa, 2017-01-11

Dziś serce Kościoła nie bije w Pałacu Watykańskim – bije w Domu Świętej Marty. To tutaj – w małej kaplicy – Papież nieustannie przypomina, że Bóg cierpliwie na nas czeka. Wyjaśnia, że Pan odnajduje nas na marginesie, wśród naszych grzechów i błędów. Gdy mamy potrzebę uzdrowienia, odkrywamy w sobie pragnienie Boga i wtedy On może wejść do naszego życia.

Franciszek mówi też o wierze, która nie jest zadaniem do wykonania, o radości, która może być udziałem każdego z nas, i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Nie obawia się podejmować również trudnych kwestii. Wspomina o księżach przywiązanych do pieniędzy, krytykuje państwa sprzedające broń krajom toczącym wojny, upomina rządy ograniczające wolność sumienia.

Tylko wybrani mogą na żywo wysłuchać kazań, które Franciszek głosi niemal codziennie. Ich treść po raz pierwszy jest w Polsce publikowana w formie książki. Ojciec Święty nie używa trudnych teologicznych terminów. Mówi prostym językiem, a jego słowa są łagodne i pełne troski.

