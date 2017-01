Ojciec pełen miłosierdzia

Czym jest miłosierdzie i jak okazywać to miłosierdzie innym, gdy ma się zaledwie "naście" lat? Autor, w mądry i jednocześnie bardzo przystępny sposób, rozważa i objaśnia młodemu człowiekowi wszystkie uczynki miłosierdzia dla duszy i ciała. Odnosi je do życia i wskazuje drogę, którą powinien podążać chrześcijanin. W książce znajdziemy liczne odniesienia biblijne, pytania, pomagające zastanowić się nad swoim postępowaniem i podejściem do drugiego człowieka i wreszcie zadania, jakie warto przed sobą stawiać.

Autor: Silvia Vecchini

Tłumacz: Krystyna Kozak

Cena detaliczna: 28,90

Numer ISBN: 978-83-7502-593-4

Format: 190 x 190 mm

Stron: 120

Oprawa: twarda

