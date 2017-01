Elementarz dobrych rad. Jak mądrze iść przez świat?

Reklama, am / bd, Warszawa, 2017-01-18

Krocząc drogą życia, każdy człowiek potrzebuje przewodnika, zwłaszcza ten najmłodszy. Jak omijać przeszkody i wybierać to, co dobre? Elementarz dobrych rad przynosi odpowiedzi i nieocenione wskazówki. Zawiera krótkie historie oraz liczne łamigłówki, które są pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji. Publikacja ta stanowi doskonałe wsparcie dla rodziców i katechetów pragnących przekazać dzieciom cenne wartości.

