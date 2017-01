Niewidzialna wojna

2017-01-22

Fot. materiały prasowe

Nowa książka Wincentego Łaszewskiego, największego specjalisty od czasów ostatecznych, którego książki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W tej książce dokonuje analizy znaków występujących w otoczeniu, pod kątem apoliktyptycznych wizji końca świata. Czy jest to Siódme Obajwienie Fatimskie i klucz do pontyfikatu Franciszka?

Niewidzialna wojna. Siódme Objawienie Fatimskie i Pan tego świata. Klucz do pontifikatu Franciszka

Autor: Wincenty Łaszewski

Premiera: 19 stycznia 2017 r.



