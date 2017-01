Gietrzwałd

Reklama, am / mz, Warszawa, 2017-01-22

Fot. materiały prasowe

Reporterskie śledztwo w sprawie 160 objawień Maryi dla Polaków na trudne czasy. Gietrzwałd to jedyne w Polsce i jedno z 12 na świecie, miejsce Objawień Najświętszej Maryi Panny - oficjalnie uznanych przez władzę kościelną. Był to jedyny taki na świecie wywiad z Maryją, łączący doczesność z wiecznością. Matka Zbawiciela objawiła się wizjonerkom 160 razy.

Autor: Grzegorz Kasjaniuk

Premiera: 23 stycznia 2017 r.

