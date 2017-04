Dokument biskupów ważnym głosem w debacie publicznej

Zdaniem Marka Jurka, europarlamentarzysty, najnowszy dokument polskiego Episkopatu o patriotyzmie zalicza się do fundamentalnych tekstów Kościoła w Polsce o życiu społecznym i jest ważnym punktem odniesienia w debacie publicznej.

Marek Jurek zwrócił uwagę, że wspomniany na początku dokumentu „renesans” patriotyzmu nie dotyczy tylko Polski, ale jest widoczny w innych krajach europejskich i na świecie. – Jest to zjawisko bardzo pozytywne – ocenił eurodeputowany.

Polityk zwrócił uwagę, że antytezą patriotyzmu jest ostry egoizm. – To on jest na ogół motywem odrzucania postawy patriotyzmu. Takiemu osłabieniu patriotyzmu trzeba nadać chrześcijański charakter – podkreślił. Dodał, że do istoty katolicyzmu należy oświetlanie i uszlachetnianie, w duchu Ewangelii, wszystkich naturalnych wartości. – Z jednej strony się je przyjmuje, a drugiej nadaje się im właściwy charakter – wyjaśnił Marek Jurek.

– Ten dokument zawiera wyraźnie organiczną wizję życia narodu, rozumianego jako przekaz kultury i pokoleń. Podstawowe instytucje życia narodu to rodzina, szkoła, samorząd. Zwrócenie uwagi na te wartości, to wskazanie na to, że nasze sprawy idą zarówno w dobrym kierunku, jak i w złym kierunku, pełne są pozytywów i negatywów – stwierdził polityk.

Jego zdaniem podstawowe instytucje życia narodu muszą zmierzać do tego, co nazywamy dobrem wspólnym. – Sensem życia narodowego nie jest poszukiwanie potęgi i chwały czy doświadczanie psychologicznej wspólnoty, szczególnie wspólnoty złości. Jest nim życie rodzin i rozwój społeczności lokalnych. Naród to wielka wspólnota gwarantująca ład ludziom, które go tworzą – podkreślił.

Polityk porównał ogłoszony w piątek dokument biskupów do innych fundamentalnych tekstów, takich jak list prymasa Augusta Hlonda z 1936 r. o katolickich zasadach życia państwowego, czy tezy konstytucyjne episkopatu z 1946r. – To bardzo ważny tekst, który na pewno będzie ważnym punktem odniesienia w debacie publicznej i powinien być punktem refleksji dla wszystkich, którzy biorą udział w życiu publicznym – powiedział w rozmowie z KAI Marek Jurek.

***

Przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski dokument pt.: „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, został przygotowany przez Radę ds. Społecznych KEP, kierowaną przez abp. Józefa Kupnego.

Biskupi zwracają uwagę na obecny renesans polskiego patriotyzmu oraz realne jego zagrożenia. Ich dokument, jak tłumaczą, jest spojrzeniem na te zjawiska z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Autorzy apelują o „patriotyzm otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami i oparty na szacunku dla innych kultur i języków”. Podkreślają też, że nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu. Biskupi przypominają, że swój wkład do życia i rozwoju naszej ojczyzny wnoszą wszyscy polscy obywatele. Współczesny polski patriotyzm „zawsze winien żywić szacunek i poczucie wspólnoty wobec wszystkich obywateli, bez względu na ich wyznanie” – czytamy w dokumencie.

Prezentacja dokumentu odbyła się w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie. Organizatorem konferencji była Katolicka Agencja Informacyjna i Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski.