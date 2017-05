Dolnoślązacy hojnie wspierają dzieło odbudowy szpitala w Aleppo

Powoli dobiega końca rozpoczęta 2 marca z inicjatywy abp. Józefa Kupnego akcja „Ponad podziałami dla Aleppo”. Jej celem jest pomoc w odbudowie szpitala w tym ogarniętym wojną syryjskim mieście. W ciągu zaledwie 2 miesięcy mieszkańcy Dolnego Śląska zebrali kwotę 343 tys. 117 zł i 98 gr.

O przebiegu akcji poinformował ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej podczas konferencji prasowej, poświęconej obchodom 20. rocznicy 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i wizyty Jana Pawła II we Wrocławiu.

Wsparcie mieszkańców ogarniętych wojną terenów Bliskiego Wschodu będzie jednym z głównych wydarzeń towarzyszących uroczystościom jubileuszowym. Jak mówił ks. Kowalski, do powyższej kwoty należy doliczyć sumę ponad 34 tys. z akcji SMS. – Oznacza to, że SMS o treści „Ratuje” pod nr 72405 wysłano ponad 17 tys. razy. Poza tym wiele instytucji zdeklarowało pomoc materialną, a z różnych miejsc regionu wciąż są przynoszone puszki i skarbonki, do których można było wrzucić dowolne ofiary.

Tekst deklaracji zachęcającej do włączenia się w dzieło pomocy podpisali poza metropolitą wrocławskim biskupi Ignacy Dec, Zbigniew Kiernikowski i Włodzimierz Juszczak, a także nieżyjący już dziś abp prawosławny Jeremiasz i bp Waldemar Pytel z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Przyłączyli się do nich m.in. wojewoda dolnośląski, marszałek województwa dolnośląskiego, prezydent Wrocławia oraz prezesi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Aby zrealizować projekt odbudowy szpitala w Aleppo, potrzeba zebrać 317 tys. euro – taka jest kwota według kosztorysu otrzymanego z Syrii.

Abp Józef Kupny, zapytany o powód podjęcia inicjatywy odpowiedział: „Tego oczekuje od nas Chrystus”. – Mam wrażenie, że zbyt często rozmawiamy o pomocy ofiarom wojny, używając kategorii politycznych i socjologicznych, a zbyt rzadko mówimy językiem Ewangelii – dodał.

„Nie tylko chodzi o to, że mamy zauważyć ludzi cierpiących, ale mamy także dostrzec w nich samego Jezusa. To Chrystus przychodzi do nas w ludziach głodnych, którzy nie mają schronienia, ubrania, nie mają warunków, by się leczyć. Ten, od którego wszystko otrzymujemy, przychodzi i prosi, byśmy się z Nim podzielili – przekonywał abp Kupny.

Metropolita wrocławski przypomniał, że szpital św. Ludwika w Aleppo, na którego odbudowę zbiórka potrwa do końca czerwca, będzie pomagał nie tylko chrześcijanom, ale wszystkim potrzebującym.