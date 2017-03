Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan (zapowiedź)

Po raz kolejny w tym roku ulicami Warszawy przejdzie Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan, która odbędzie się 1 kwietnia 2017 roku. Rozpocznie ją Msza Święta o godzinie 12.30 w kościele pw. św. Klemensa na ulicy Karolkowej 49 w Warszawie.

– Chrześcijanie są dzisiaj bardziej prześladowani niż kiedykolwiek w przeszłości. Represje dotykają ich na wszystkich kontynentach. Czasem jest to społeczny ostracyzm, a czasem męczeństwo. Jako wierni katolicy możemy przede wszystkim modlić się w intencji naszych braci, którzy cierpią dla Chrystusa. Szczególny wymiar ma publiczna modlitwa, dlatego odprawiamy co roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w drodze do grobu błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki – mówi rzecznik Instytutu Ordo Caritatis Andrzej Dubiel.

Organizatorzy w swoich wypowiedziach odwołują się do raportu organizacji „Pomoc Kościołowi z Potrzebie”, w którym czytamy: „Co trzeci człowiek na ziemi to chrześcijanin. Różnych wyznań. Ponad 2 miliardy ludzi to wyznawcy Chrystusa. Można powiedzieć, że co czwarty – 550 milionów osób – w stopniu mniej lub bardziej dotkliwym cierpi z powodu wyznawanej wiary. Dla 200 milionów prześladowanie nie jest kwestią teoretycznej możliwości, z którą trzeba się liczyć zgodnie z zapowiedzią Chrystusa: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was prześladować będą” (J 15,20), ale faktu.”

Wśród krajów przodujących w prześladowaniach znajdują się Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Bhutan, Białoruś, Birma/Myanmar, Chiny, Egipt, Erytrea, Etiopia, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Korea Północna, Kuba, Laos, Liban, Malediwy, Nepal, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tadżykistan, Turcja, Uganda, Wenezuela, Wietnam, Ziemia Święta, Zimbabwe.

– Choć raport wspomina tylko o jednym kraju europejskim w kontekście prześladowań – jest nim Białoruś – dobrze wiemy, że na naszym kontynencie sytuacja jest coraz trudniejsza, ponieważ chrześcijanie stali się mniejszością doświadczającą niechęci zarówno ze strony współobywateli jaki i polityków decydujących o kształcie prawa w poszczególnych państwach – mówi Tomasz Rowiński z Instytutu Ordo Caritatis, redaktor pisma Christianitas.

Lech Łuczyński, z biura europosła Marka Jurka, podkreśla, że jednym z największych wrogów współczesnych chrześcijan jest obojętność opinii międzynarodowej wobec ich losu. Rozmaite tożsamości doświadczają dzisiaj szczególnej opieki prawnej w wymiarze międzynarodowej, podczas, gdy o zabijaniu chrześcijan mówi się bardzo niewiele. – Niewiele dla zmiany tej sytuacji robią też polscy politycy, którzy – poza wyjątkami – zachowują tak jakby nie służyli krajowi, będącemu w najgłębszym swoim rdzeniu chrześcijańskim i katolickim. Pozostaje zaangażowanie społeczne na rzecz zmiany tej sytuacji i modlitwa. Ten drugi obowiązek chcemy w jakiejś mierze realizować podczas corocznej Drogi Krzyżowej w intencji prześladowanych chrześcijan – dodał.

Droga Krzyżowa odbędzie się 1 kwietnia 2017 roku, rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 12.30 w kościele pw. św. Klemensa na ulicy Karolkowej 49 w Warszawie. Procesja wyruszy około godziny 14 spod kościoła oo. redemptorystów i ulicami Warszawy przejdzie aż do żoliborskiej parafii św. Stanisława Kostki na ulicy Hozjusza 2.

Organizatorami Drogi Krzyżowej są Instytut Ordo Caritatis, Chrześcijański Kongres Społeczny, Fundacja Christiania, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Fundacja Świętego Benedykta, Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej. Honorowym patronem wydarzenia jest Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego.