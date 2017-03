Modlitwa, która zmieni Twoje życie

Ksiądz Jonathan Morris zachęca czytelników do kontemplacji „Modlitwy o pogodę ducha”. Codzienne stresy – podkreśla – potrafią zniszczyć człowiekowi życie. Powodują dyskomfort, niepokój, wreszcie – obezwładniający lęk. Jakżeż trudno wyzwolić się z takich stanów! Szukając antidotum, warto zanurzyć się w owej modlitwie. Pomaga ona osiągnąć bezcenny pokój ducha.

Jonathan Morris posługuje w kościele na nowojorskim Bronksie. Występuje również jako ekspert w FOX News Channel i prowadzi katolicką audycję radiową. Jest autorem bestselleru „New York Timesa” „God Wants You Happy” oraz książki „The Promise: God’s Purpose and Plan for When Life Hurts”.

„Pomaga wyjaśnić, w jaki sposób możemy zacząć rozeznawać Bożą wolę w naszym życiu! „Droga pogody ducha” przekazuje fundamentalne prawdy w ujmujący i przystępny sposób” – kard. Timothy Dolan.

Ks. Jonathan Morris

150×225 mm, 256 stron, oprawa twarda

cena 34,90 zł

Kup książkę – Wydawnictwo św. Wojciech