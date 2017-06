Drohiczyn: jubileusz 60-lecia kapłaństwa dwóch kapłanów

Ks. prał. Henryk Nowak oraz ks. Leopold Trofimuk 29 czerwca 2017 r. obchodzili jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Uroczystej Mszy św. w kaplicy seminaryjnej przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił ks. bp Tadeusz Pikus.

W Eucharystii udział wzięli kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele, bliscy i znajomi Księży Jubilatów. W słowie powitania ks. kan. Piotr Jurczak – dyrektor Domu św. Antoniego, zwrócił uwagę na fakt, iż Księża Jubilaci, podobnie jak patronowie dnia święci Apostołowie Piotr i Paweł, są niejako filarami Kościoła Drohiczyńskiego.

W homilii ks. Biskup podkreślił różność charakterów i historii życia Apostołów Piotra i Pawła. Ich słabości i braki nie przeszkodziły tym dwóm postaciom otworzyć się na Chrystusa i jego misję. Chrystus swoja łaską przemienia serce i sumienie człowieka. Nadal powołuje przede wszystkim do świętości. Spośród ludu wybiera sobie bliskich współpracowników. Do ich grona należą również Księża Jubilaci. Pasterz diecezji przypomniał miejsca posługi kapłańskiej ks. Henryka Nowaka i ks. Leopolda Trofimuka. Przede wszystkim podziękował za ich trud i włożoną pracę na Niwie Pańskiej oraz za ciągłą gorliwość i dyspozycyjność.

Na zakończenie nie zabrakło słów podziękowań i życzeń. Ks. Leopold Trofimuk wyraził wdzięczność wszystkim obecnym na uroczystości na czele z ks. Biskupem. Ciekawego posumowania sześćdziesięcioletniej posługi kapłańskiej dokonał ks. Henryk Nowak podając w liczbach owoce pracy duszpasterskiej. Jak wspomniał odprawił ok. 21 400 Mszy św., przeprowadził 200 rekolekcji, ochrzcił ok 1200 dzieci, wyspowiadał ok. 50 tys. osób, kilka tysięcy przygotował do sakramentu małżeństwa, katechizował dziesiątki tysięcy młodzieży. Wspomniał posługę wśród głuchoniemy i niewidomych.

Po Eucharystii każdy z gości miał okazję osobiście złożyć życzenia Księżom Jubilatom. Spotkanie zakończyła agapa na refektarzu seminaryjnym.