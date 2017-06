Dukla: 20-lecie kanonizacji św. Jana z Dukli i wizyty Jana Pawła II (zapowiedź)

Świętość Jana z Dukli jest aktualnym drogowskazem nie tylko dla osób konsekrowanych, ale również dla świeckich, którzy chcą budować swoje życie na wierze w Jezusa – uważa bp Damian Muskus OFM. Krakowski biskup pomocniczy wygłosi 10 czerwca homilię podczas obchodów 20-lecia kanonizacji świętego zakonnika. Uroczystościom w dukielskim sanktuarium przewodniczył będzie metropolita przemyski abp Adam Szal.

9 czerwca papież Jan Paweł II nawiedził Sanktuarium Jana z Dukli, a dzień później, na krośnieńskim lotnisku – kanonizował go. Od tego czasu, co roku, wierni gromadzą się na uroczystościach i nabożeństwach upamiętniających te wydarzenia.

Obchody 20. rocznicy papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Dukli i kanonizacji św. Jana z Dukli odbędą się 10 czerwca w bernardyńskim sanktuarium, gdzie czczony jest święty zakonnik. Bp Damian Muskus, który uczestniczył 20 lat temu w papieskiej wizycie w Dukli i w uroczystościach kanonizacyjnych w Krośnie, wspomina, że podczas krótkiego spotkania z czcicielami św. Jana z Dukli i opiekunami tamtejszego sanktuarium Ojciec Święty był w doskonałym humorze, pomimo trudu długiej podróży i dość późnej pory. „Wśród braci mniejszych zawsze czuł się dobrze. Widzieliśmy to w Kalwarii, widać to było również w klasztorze dukielskim” – podkreślił.

Zdaniem franciszkańskiego biskupa, papież w Dukli i w Krośnie pozostawił przesłanie, które nabiera dziś mocy zarówno dla duchowych synów św. Franciszka z Asyżu, dla mieszkańców Podkarpacia, ale także dla całej ojczyzny i sąsiadujących narodów, zwłaszcza Ukrainy i Słowacji, gdzie kult świętego jest żywy. Przyznał, że dla franciszkanów wciąż ważne są słowa przypominające, że jedyną siłą Jana była jego wiara, oprócz której nie miał nic. Przypomniał, że papież streścił życie św. Jana w zdaniu: „Uchwycił go Bóg i tak już pozostali razem do końca”. „To wspaniała definicja życia zakonnego, ważna inspiracja dla każdego zakonnika” – stwierdził bp Muskus.

Krakowski biskup pomocniczy zwrócił uwagę na to, że świętość Jana z Dukli jest drogowskazem również dla ludzi świeckich, którzy swoje życie osobiste, rodzinne i społeczne winni budować na wierze. „To zresztą znamienne, że kanonizując zakonnika, który całkowicie i radykalnie oddał się na służbę Bogu, papież upomniał się właśnie o ludzi świeckich, podkreślając niezastąpioną rolę laikatu w życiu Kościoła, apelując o zaangażowanie w nową ewangelizację i w życie społeczne” – podkreślił.

W Krośnie św. Jan Paweł II oddał hołd ciężkiej pracy rolnika i miłości do ziemi. Wzywał do szacunku i wierności dla tradycji. „Papież mówił o kulturze wsi, ale słowa te są istotnym wskazaniem dla polskich katolików, by nie dali się uwieść nowym trendom kulturowym i cywilizacyjnym” – wskazał bp Muskus, przypominając apel Ojca Świętego: „Nie dopuśćcie, aby wam odebrano chrześcijańską godność”. „To wezwanie sprzed dwudziestu lat winniśmy sobie przypominać wciąż od nowa, zwłaszcza kiedy próbuje się wmawiać, że chrześcijaństwo jest przeżytkiem, reliktem, na który nie ma miejsca w nowoczesnym świecie” – dodał.

Biskup przypomniał, że kult św. Jan z Dukli łączy wyznawców różnych obrządków chrześcijańskich, bo franciszkańskiego zakonnika otaczają czcią również grekokatolicy i prawosławni. „Jest to więc święty, który jednoczy i do którego możemy zwracać się zawsze, gdy wzmagają się nastroje nacjonalistyczne, podziały i napięcia. W tym sensie św. Jan z Dukli staje się patronem międzyludzkiej solidarności. Możemy wspólnie wołać do niego o pokój i pojednanie między narodami” – podsumował.