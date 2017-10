Dyrektor Caritas Polska: kontynuacja dawnych projektów i wiele nowych

Jednym z gości 377. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie był w piątek ks. Marcin Iżycki, nowy dyrektor Caritas Polska. Zapewnił on o kontynuacji dotychczasowych projektów realizowanych przez Caritas, a także poinformował o nowych planach, mających na celu zdynamizowanie działań tej największej w Polsce organizacji charytatywnej oraz skuteczniejsze udzielanie pomocy potrzebującym, nie tylko w naszym kraju.

W pierwszej części swego wystąpienia ks. Marcin Iżycki poinformował o bardzo wielu programach i akcjach Caritas Polska, które są skutecznie prowadzone do tej pory. Są to, m.in. „Wigilijna Akcja Pomocy Dzieciom”, „Tornister pełen uśmiechów” i „Skrzydła”.

Dodał, że Caritas Polska pod nowym kierownictwem będzie proponować i rozwijać nowe akcje. Jako przykład wymienił program „Skrzydła”, który teraz będzie realizowany dwutorowo. Uzupełniony zostanie o drugi program pod nazwą „Talenty”, który będzie skierowany do młodzieży uzdolnionej. Będzie też nowa inicjatywa pod nazwą „Uliczny Patrol Medyczny” – realizowany przez Caritas Polska we współpracy ze Strażą Miejską m. st. Warszawy i z Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Polega on na uruchomieniu objazdowej pomocy ratowniczej dla osób bezdomnych i ubogich przebywających poza schroniskami. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Nowy dyrektor Caritas Polska zapewnił, że będą też prowadzone wspólne programy z Caritas Niemiec, nastawione na bezpośrednią pomoc ofiarom wojny w Syrii. Na razie planowane są dwa wspólne projekty: jeden z nich dotyczyć będzie odbudowy szkoły, a drugi pomocy żywnościowej i wsparcia najbiedniejszych.

Ks. Iżycki zgłosił także – do rozważenia przez księży biskupów – pomysł wprowadzenia specjalnego dnia Caritas, który byłby obchodzony w całej Polsce w czerwcu każdego roku. Wówczas w różnych formach promowana byłaby działalność tej największej charytatywnej organizacji w Polsce, a wierni mogliby składać ofiary na działalność Caritas.

Szczególną uwagę w swoim przemówieniu Dyrektor Caritas Polska poświęcił pomocy dla ofiar nawałnic, które nawiedziły Polskę w sierpniu tego roku.

Dyrektor Caritas Polska przypomniał, że zgodnie z misją Caritas Polska pomoc na rzecz migrantów i uchodźców w kraju jest realizowana w ramach wsparcia Centrów Pomocy Migrantów i Uchodźców prowadzonych przez wybrane Caritas Diecezjalne. Poinformował również o tym, że pod koniec września Caritas Polska przyłączyła się pod hasłem „Okażmy serce uchodźcom i migrantom w ich drodze” do nowej, międzynarodowej akcji Caritas Internationalis zainaugurowanej przez papieża Franciszka – „Share the Journey”.

Istotnym elementem działania Caritas Polska jest też pomoc potrzebującym poza granicami kraju, w miejscach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, ubóstwem i kataklizmami. Największym programem pomocowym w tym zakresie jest program „Rodzina Rodzinie”. Od momentu rozpoczęcia projektu, dzięki darczyńcom programu, udało się pomóc już 10 tys. syryjskich rodzin.

Dyrektor wspomniał również o solidarności z ofiarami klęsk naturalnych: huraganu „Irma” i trzęsienia ziemi w Meksyku. Jeszcze w październiku zostanie zorganizowany transport pomocy humanitarnej na zniszczone wyspy Antigua i Barbuda.

W najbliższym czasie ks. Iżycki za najważniejszą uznał kwestię współpracy z Caritas diecezjalnymi. – Jest to dla mnie priorytet, aby wsłuchać się w potrzeby i plany lokalnych dyrektorów, co jest niezbędne również przy tworzeniu 4-letniej strategii działania Caritas. Uważam, że dobre relacje Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi to podstawa rozwoju Caritas w Polsce. Nie ma innej drogi efektywnego działania bez współdziałania – dodał.

Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi planuje w najbliższym czasie ścisłą współpracę w zakresie budowy wizerunku Caritas w mediach społecznościowych. – Chcemy tworzyć nowe możliwości dla promocji działań diecezjalnych Caritas – poinformował podczas wystąpienia ks. Marcin Iżycki.

Doświadczenia ostatnich nawałnic i międzynarodowych kataklizmów wskazały na potrzebę uruchomienia przez Caritas Polska tzw. zespołu Emergency Response Unit, którego zadaniem będzie szybkie reagowanie, komunikacja i koordynowanie pomocy w zakresie klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą. W celu ułatwienia działań pomocowych Caritas diecezjalnym uruchomione zostaną Centra Szybkiego Reagowania w 4 regionach Polski. Będą one wyposażone w sprzęt niezbędny do usuwania skutków katastrof naturalnych. Pierwsze takie Centrum powstanie w Białymstoku.

Zdaniem ks. Iżyckiego, przyszłość Caritas w Polsce to ludzie młodzi. „Mamy akcje, które angażują wolontariuszy, mamy ofertę dla młodych. Chcemy tworzyć wokół Caritas środowisko ludzi aktywnych i kreatywnych. Dlatego też planujemy przystąpić do międzynarodowego programu wolontariatu Young Caritas” – dodał dyrektor Caritas Polska.