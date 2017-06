Dyrektor ISKK protestuje przeciwko finansowaniu in vitro

Ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor pallotyńskiego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, w proteście przeciwko finansowaniu in vitro przez Radę m. st. Warszawy zrezygnował z udziału w Komisji Stypendialnej stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ks. dr Sadłoń zaznacza w przekazanym KAI liście do przewodniczącej Komisji Stypendialnej Rady m. st. Warszawy, Ewy Masny-Askanas, że „ze smutkiem przyjął wiadomość, że Rada m. st. Warszawy w dniu 8 czerwca 2017 r. przyjęła projekt uchwały zakładający wykorzystanie metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”. Wyjaśnia, że „metoda zapłodnienia pozaustrojowego godzi w godność osoby ludzkiej i wielokrotnie przypominał o tym papież Jan Paweł II”.

Znany socjolog religii dodaje, że „w ten sposób Rada m. st. Warszawy, chociaż wymaga od stypendystów godnego reprezentowania Jana Pawła II, sama przeciwstawia się jego nauczaniu. Jest to wyraźna sprzeczność, która występuje wbrew podstawowej zasadzie, aby wychowywać przede wszystkim własnym przykładem”.

Dyrektor ISKK wyjaśnia ponadto, że „reprezentować godnie Jana Pawła II, znaczy bez wątpienia szanować godność osoby ludzkiej, zgodnie z nauczaniem papieża Polaka”.

***

Radni Warszawy 8 czerwca uchwalili miejski program dopłat do procedur zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro na lata 2017-2019. Program jest przeznaczony dla kobiet między 25. a 40. rokiem życia będących w związku małżeńskim lub w związkach nieformalnych. Za uchwałą ws. programu refundacji in vitro było 35 radnych, przeciw 23.

Rocznie program ma kosztować ok. 10 mln zł. (9,6 mln zł – same zabiegi, a około 400 tys. zł – akcja edukacyjna). Miasto szacuje, że będzie mogło skorzystać z niego ok. 2,5 tys. par, zarówno małżeństw, jak i pozostających w związkach nieformalnych.

Jako pierwsza miejski program refundacji in vitro wprowadziła w 2012 r. Częstochowa. Obecnie podobne projekty realizują m.in. Łódź, Sosnowiec, a od wakacji także Poznań.

W dniu dyskusji w Radzie Warszawy komunikat w sprawie metody in vitro opublikował także ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. „Wobec zamiarów Rady m.st. Warszawy i władz innych miejscowości w kwestii finansowania metody in vitro, należy przypomnieć negatywną ocenę moralną wszystkich form zapłodnienia pozaustrojowego, ponieważ są one pogwałceniem zasady ochrony życia ludzkiego i sprzeciwiają się wymogowi zachowania integralności osoby ludzkiej. Poważne zastrzeżenia genetyków i neonatologów wskazują na konieczność wspierania leczenia przyczynowego niepłodności i bezpłodności małżeńskiej” – czytamy w komunikacie rzecznika Episkopatu.