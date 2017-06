Dziękczynienie za 25 lat diecezji i 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II

Kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św. z okazji 25-lecia istnienia diecezji kaliskiej i 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Kaliszu. Jubileuszową Eucharystię przed Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu koncelebrowało 17 biskupów i kilkuset kapłanów.

W homilii kard. Stanisław Dziwisz nawiązał do pobytu papieża Jana Pawła II w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997 r. – Na szlaku podróży apostolskich papieża pielgrzyma, odwiedzającego kolejno diecezje w swoim ojczystym kraju, nie mogło zabraknąć Kalisza. Jak wiemy, pięć lat wcześniej Jan Paweł II, w ramach reorganizacji struktury Kościoła w Polsce, bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” ustanowił diecezję kaliską. Wizyta papieska niewątpliwie mogła się przyczynić i przyczyniła się do integracji młodego Kościoła kaliskiego, wymagała bowiem mobilizacji wszystkich sił i pozostawiła głęboki ślad w umysłach i sercach ludu Bożego – powiedział celebrans. Zaznaczył, że kard. Karol Wojtyła wielokrotnie przybywał do Kalisza, aby pokłonić się św. Józefowi.

Dodał, że w wielu diecezjach i miastach odwiedzonych przez papieża, powraca się po latach do jego wizyt, zwłaszcza przy okazji okrągłej rocznicy wydarzenia. – Tak jest i dzisiaj w Kaliszu, po dwudziestu latach. Jestem przekonany, że św. Jan Paweł II spogląda na nas z wysoka i cieszy się z naszego dzisiejszego zgromadzenia. A ja dziękuję bardzo wam wszystkim, a zwłaszcza biskupowi Edwardowi, za zaproszenie i również cieszę się, że mogę dać kolejne świadectwo o życiu, służbie i świętości Jana Pawła II. Stał się on darem dla całego Kościoła i świata, nadal przemawiającym do ludzkich serc, choć od jego odejścia do domu Ojca minęło już dwanaście lat – wskazał hierarcha.

Podkreślił, że miłość Jana Pawła II do Chrystusa wyrażała się w głębokiej modlitwie, w kontemplacji, w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem oraz przyjmowała kształt służby Kościołowi i światu. – Obserwatorzy jego pontyfikatu liczyli kolejne papieskie wystąpienia, katechezy, homilie, encykliki, adhortacje i listy, podróże apostolskie i audiencje. Za tą wielką, niezmordowaną działalnością kryła się miłość do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, w którą wpisywało się również cierpienie, jakie przez całe lata towarzyszyło Ojcu Świętemu, aż do rozlewu krwi na Palcu św. Piotra – mówił osobisty sekretarz Jana Pawła II.

Duchowny nawiązał także do pamiętnej homilii wygłoszonej przez papieża w Kaliszu dwadzieścia lat temu. – Jan Paweł II, zapatrzony w postać św. Józefa, tak bardzo związanego z najstarszym polskim miastem, poruszył ważne dla Kościoła w Polsce i dla całego Kościoła sprawy obrony życia ludzkiego i sprawy rodziny. Słowa wypowiedziane tu przez Namiestnika Chrystusowego stały się wielką katechezą o świętości ludzkiego życia oraz o godności i doniosłości rodziny – powiedział kard. Dziwisz.

Purpurat stwierdził, że te słowa są do dziś aktualne i stanowią program duszpasterski Kościoła w Polsce. – Za Janem Pawłem II głosimy, że tylko Bóg jest Panem życia, a prawa stanowione przez parlament winny być odbiciem prawa naturalnego obowiązującego wszystkich niezależnie od wyznania czy przekonań politycznych – dodał.

Cytując słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kaliszu o rodzinie, kaznodzieja wskazał, że o rodzinę cały czas trzeba walczyć. – Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest dzisiaj krucha polska rodzina, jak często przysięga małżeńska złożona przed ołtarzem nie wytrzymuje próby czasu, a rozwody stały się plagą współczesnego polskiego społeczeństwa. Nikogo nie potępiamy, nikogo nie marginalizujemy, dla wszystkich jest miejsce we wspólnocie Kościoła, także dla naszych braci i sióstr, którym się nie powiodło w najważniejszym projekcie życia. Ale też wszyscy musimy się poczuwać do odpowiedzialności, aby pomagać młodym w odpowiedzialnym przygotowaniu się do małżeństwa, do założenia rodziny, bo przecież one – zdrowe rodziny – są podstawą każdego zdrowego społeczeństwa i narodu – przekonywał celebrans.

Prosił wiernych, aby św. Józefowi powierzali rodziny i ludzkie życie. – Powierzamy mu również wszystkie sprawy Kościoła powszechnego, a w sposób szczególny Kościoła w naszej ojczyźnie. Powierzamy mu nasze rodziny, by były rzeczywiście wspólnotami, dobra i miłości, przebaczenia i pojednania. Powierzamy mu młodych ludzi, by również z naszą pomocą przygotowywali projekt wspólnej małżeńskiej miłości – wiernej i dozgonnej. Powierzamy św. Józefowi każde ludzkie życie, zwłaszcza bezbronne, aby znalazło opiekę i czułość ze strony kochających rodzicielskich serc – podkreślał hierarcha.

Na uroczystości jubileuszowe do Kalisza przybyli także m.in. kard. Henryk Gulbinowicz, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, i metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

Nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio odczytał po Komunii pozdrowienia od papieża Franciszka. – Ojciec Święty Franciszek przez moją pokorną obecność jest z wami tutaj obecny, aby dodać wam otuchy i odwagi. To dla mnie wielka radość móc wam przekazać pozdrowienia i błogosławieństwo Ojca Świętego – powiedział nuncjusz.

Wskazał, że Maryja wraz ze św. Józefem są wzorem posłuszeństwa, pokory i wiary. – Maryja i Józef z ufnością wzięli na siebie troskę o wzrastanie Pana Jezusa w jego ziemskim życiu. Młoda diecezja gorliwie i mądrze prowadzona najpierw przez biskupa Stanisława, obecnie przez biskupa Edwarda dba o to, aby Jezus żył w sercach jej wiernych. Jest to diecezja silna wiarą, nadzieją i miłością – zaznaczył delegat papieża Franciszka.

W swoim słowie abp Stanisław Gądecki podkreślił natomiast, że diecezja kaliska zrodziła się z decyzji Jana Pawła II w blasku jego nauczania i przykładu życia, a przede wszystkim w blasku jego miłości do Chrystusa.

– Dzisiaj zaś spoglądając na minione ćwierćwiecze dziękuję Bogu za wszystkie trudy i radości, za chwile mroczne i szczęśliwe, w których dostrzegam nieustanną obecność Bożej miłości, która was prowadzi i podtrzymuje. Maryjo Matko Chrystusa, św. Józefie Kaliski Wam zawierzamy diecezję kaliską, całą przyszłość tej młodej i obiecującej diecezji – powiedział abp Gądecki.

W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy przemówił minister Andrzej Dera. Minister w Kancelarii Prezydenta RP wskazał, że reforma wprowadzona w 1992 r. w Kościele przybliżyła biskupa wiernym. – Pan Bóg pobłogosławił diecezji kaliskiej dając nam wspaniałych biskupów. Chylę czoła i wyrażam ogromny szacunek dla pierwszego Biskupa Kaliskiego Stanisława za ogrom pracy duszpasterskiej, za to, że potrafił scalić z sześciu diecezji jedną diecezję kaliską i robił to z wielkim zaangażowaniem i z wielkim sukcesem. Chcę też podziękować biskupowi Edwardowi, że to dzieło kontynuuje i dzisiaj mamy piękny kaliski Kościół – podkreślił minister.

Pozdrowienia od premier Beaty Szydło przekazała minister Beata Kempa. Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podziękowała biskupom i kapłanom za posługę duszpasterską w młodej diecezji kaliskiej.

W imieniu diecezjan głos zabrał Zbigniew Trybuła, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej, który dziękował wszystkim biskupom z Kalisza za życzliwość i mobilizowanie do działań apostolskich.

Kard. Stanisław Dziwisz przekazał diecezji kaliskiej relikwie krwi św. Jana Pawła II. – Niech św. Jan Paweł II pozostanie między mieszkańcami diecezji i Kalisza na zawsze. Ojciec Święty zawsze z miłością odnosił się do św. Józefa. Nosił jego imię jako swoje drugie imię – Karol Józef. Chętnie tutaj przybył do Kalisza. Niech dalej będzie z Wami, niech się opiekuje całą wspólnotą diecezjalną – powiedział osobisty sekretarz papieża.

Uroczyste obchody rozpoczął koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego pod dyrekcją mjr. Macieja Skrzypczaka.

Po południu kard. Stanisław Dziwisz poświęcił studio Telewizji Internetowej Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa” im. św. Jana Pawła II, które mieści się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Hierarcha spotkał się także z przedstawicielami Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, którzy wręczyli książkę „Święty Jan Paweł II bliżej nas…” pod redakcją Mariana Nowaka. Do publikacji wydanej w 2016 r. kard. Dziwisz napisał przedmowę.

Przed sanktuarium św. Józefa trwa z kolei spotkanie dla młodzieży, w ramach którego odbędzie się koncert Zespołu Tratwa Music Project, świadectwa uczestników ŚDM i koncert Mate.O.

Diecezję kaliską powołano do istnienia 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Polniae Populus”, która ustanowiła nowy porządek administracyjny Kościoła w Polsce. W skład diecezji kaliskiej wchodzą tereny należące przed podziałem do trzech archidiecezji: poznańskiej, gnieźnieńskiej i wrocławskiej oraz trzech diecezji: włocławskiej, częstochowskiej i opolskiej. Katedrą ustanowiono kościół pw. św. Mikołaja w Kaliszu, a konkatedrą – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Patronem diecezji kaliskiej jest św. Józef, Oblubieniec NMP i Opiekun Zbawiciela.

Ordynariuszem diecezji mianowany został bp Stanisław Napierała, pełniący wcześniej funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Ingres, czyli uroczystość liturgicznego wejścia biskupa do diecezji i objęcie przez niego w zarząd kościoła katedralnego, miał miejsce 12 kwietnia 1992 r. Trzy lata później – 4 kwietnia 1995 r. – papież Jan Paweł II biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej mianował ks. Teofila Wilskiego, którego konsekracja odbyła się 8 maja 1995 r. w katedrze w Kaliszu. W 2011 r. na emeryturę przyszedł ks. biskup Teofil Wilski, a rok później – biskup kaliski Stanisław Napierała.

Z woli papieża Benedykta XVI nowym ordynariuszem diecezji kaliskiej został 21 lipca 2012 r. bp Edward Janiak, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, który ingres do katedry odbył 12 września 2012 r. Natomiast 5 lipca 2014 r. papież Franciszek ustanowił paulina o. Łukasza Buzuna biskupem pomocniczym, który sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze w dniu 16 sierpnia 2014 r.