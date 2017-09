Dzięki 40 Days for Life zamknięto 89 klinik aborcyjnych

W Stanach Zjednoczonych 89 klinik aborcyjnych zostało całkowicie zamkniętych w następstwie kampanii 40 Days for Life (40 Dni dla Życia) – informuje Shawn Carney, szef inicjatywy 40 Days for Life, polegającej na nieustannej modlitwie w intencji ochrony życia, prowadzonej przez 40 dni i nocy również przed klinikami aborcyjnymi. Jak zapowiada, w najbliższym czasie modlitwa ruszy równolegle w 375 miastach.

„Kiedy dajemy świadectwo miłości i radości Chrystusa i mama odwraca się [od decyzji o aborcji – KAI], osłabiamy przemysł aborcyjny. Ale jest też coś więcej… W ten sposób dajemy nadzieję kobiecie i życie jej dziecku, które o mało go nie straciło” – podkreśla działacz pro-life.

Jak zapowiada Carney, 27 września wystartuje największa dotąd kampania w obronie nienarodzonych dzieci organizowana w ramach 40 Days for Life. Modlitwa w tej intencji będzie trwała równolegle w 375 miastach i zakończy się 5 listopada. Szef 40 days for Life zachęca nie tylko do włączenia się we wspólną modlitwę i solidarny sprzeciw wobec zabijania nienarodzonych dzieci, ale też do zwiększania świadomości społecznej i pomocy matkom, rozważającym dokonanie aborcji. Jak zapowiada, 40 Days for Life opublikuje w najbliższych dniach materiały, które pomogą prowadzić działalność pro-life i podejmować świadomą dyskusję na ten temat.

40 Days for Life przeprowadziło dotąd 4786 kampanii w 715 miastach na terenie 44 krajów, z udziałem 715 tys. osób. Jak informują działacze pro-life, do tej pory udało się uratować ponad 13,3 tys. dzieci zagrożonych aborcją i zamknąć 89 klinik i gabinetów dokonujących aborcji. Część z tych kampanii prowadzona była w Polsce.