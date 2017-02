Dzień modlitwy za Benedykta i z Benedyktem

Wtorek 28 lutego – w czwartą rocznicę dobrowolnego ustąpienia Benedykta XVI z urzędu papieskiego – w wielu kościołach na całym świecie, m.in. we Włoszech, będzie dniem modlitwy za papieża-seniora i w duchowej łączności z nim. Inicjatywa ta, praktykowana od kilku lat, w tym roku będzie miała szczególny wymiar, gdyż wiąże się z przypadającą 16 kwietnia 90. rocznicą jego urodzin.

Jednym z głównych organizatorów modlitw jest włoski portal vignadelsignore , czyli „Winnica Pańska”, noszący podtytuł „Rok liturgiczny z Benedyktem XVI”. We wprowadzeniu do propozycji dnia przytoczono zdanie papieża Ratzingera: „W modlitwie jestem zawsze blisko was wszystkich”, podkreślając, że słowa te są dziś szczególnie aktualne. Na portalu przypomniano ponadto, że rocznica jego ustąpienia wspominana jest w tym dniu modlitewnie w różnych częściach świata w kolejne rocznice tamtego wydarzenia.

Pomysłodawcy takiego uczczenia Benedykta XVI stawiają sobie za cel nie tylko wspominanie jego samego i jego pontyfikatu, ale także wyrażenie ogromnej wdzięczności za „dar otrzymany w jego osobie”.

Dzień będzie przebiegał według ustalonego schematu, nawiązującego do godzin i modlitw odmawianych codziennie przez byłego Ojca Świętego, przy czym każdy uczestnik tego wydarzenia może je wybrać i odmawiać stosownie do własnych potrzeb i możliwości. W dniach poprzedzających rocznicę ustąpienia można odmawiać Nowennę do Maryi Matki Kościoła.

Na stronie Dnia można znaleźć i bezpłatnie ściągnąć wszelkie informacje i teksty modlitw.

