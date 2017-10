Dzień Papieski w Sanktuarium św. Jana Pawła w Krakowie

– Europa potrzebuje Dobrej Nowiny, gdyż żyjąc w lęku przed powtarzającymi się aktami terroryzmu, zapomina często o swoich korzeniach – mówił kard. Stanisław Dziwisz w homilii wygłoszonej w Sanktuarium świętego Jana Pawła II. Podczas Mszy św., której przewodniczył z racji 17. Dnia Papieskiego. „Dobrej Nowiny potrzebuje Polska, w której wciąż dużo napięć i sporów, podziałów partyjnych i wzajemnych niechęci, obojętności wobec losu bliźnich” – dodał.

Nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją”, kard. Dziwisz mówił w homilii, że Jan Paweł II zachęcał Kościół do wypłynięcia na głębię wiary, nadziei i miłości. „Czy możemy pozostać obojętni wobec takiego wezwania, które w gruncie rzeczy jest zaproszeniem ze strony samego Chrystusa?” – zapytywał hierarcha. Podkreślał, że mamy słowem i życiem głosić Dobrą Nowinę i z nadzieją stawiać czoło nowym wyzwaniom, przed jakimi staje dzisiejszy Kościół, pamiętając, że „wszyscy ten Kościół stanowimy i jesteśmy odpowiedzialni za jego oblicze”.

Według kaznodziei Polska jest spadkobiercą „wielkiego znaku nadziei”, jakim były ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. „Zobaczyliśmy młody, radosny, przyjazny, pełen nadziei Kościół, który nie zamyka się w sobie, nie narzeka na zły świat, ale stara się wnieść w dzisiejszy świat ożywczy powiew Ewangelii prawdy, dobra i piękna, Ewangelii miłosiernej miłości i służby, Ewangelii bezinteresownej życzliwości i jedności, braterstwa i solidarności” – przypominał.

Kard. Dziwisz podkreślał, że Europa potrzebuje Dobrej Nowiny, gdyż żyjąc w lęku przed powtarzającymi się aktami terroryzmu, zapomina często o swoich korzeniach. „Dobrej Nowiny potrzebuje Polska, w której wciąż jeszcze za dużo niepotrzebnych napięć i jałowych sporów, podziałów partyjnych i wzajemnych niechęci, obojętności wobec losu bliźnich czekających na naszą pomoc” – mówił. Wskazał także potrzebę Ewangelii w życiu naszych rodzin, by stawały się wspólnotami miłości i życia, pojednania i jedności. „Ewangelii potrzebują sprawujący rządy w naszym kraju i wszyscy uczestnicy życia politycznego, aby kierowali się troską o dobro wspólne, aby szanowali inaczej myślących i wsłuchiwali się w ich opinie, nikt bowiem nie ma monopolu na prawdę i trafne zarządzanie życiem społecznym” – zaznaczył.

Hierarcha podkreślał również, że Ewangelii potrzebują młodzi, by „bez lęku, ale z nadzieją wkraczali w życie, przygotowując się i przejmując odpowiedzialność za nasz wspólny dom”. „W tym duchu Kościół pragnie służyć młodym, dzieląc się z nimi prawdą o Jezusie Chrystusie, wnosząc swój wkład w ich formację ludzką i duchową, ciesząc się z ich młodzieńczego entuzjazmu i zachęcając, by brali w swoje ręce odpowiedzialność za przyszłość” – nauczał krakowski arcybiskup senior. Jego zdaniem, w tym duchu prowadzone jest Dzieło Nowego Tysiąclecia, mające na celu wspieranie edukacji zdolnych młodych Polek i Polaków pochodzących z małych miejscowości i wielodzietnych rodzin. „To niewątpliwie jedna z najlepszych inicjatyw, jakie podjął Kościół w Polsce, stawiając w ten sposób żywy pomnik Janowi Pawłowi II, utrwalając pamięć o nim przez formację młodych ludzi” – ocenił. „Starajmy się więc wesprzeć hojnie to dzieło modlitwą, ale także ofiarą podczas dzisiejszej kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych. Liczy się każda, nawet najmniejsze ofiara i z pewnością zaowocuje ona w winnicy Pańskiej gronem dobrze uformowanych młodych chrześcijan – rodaków św. Jana Pawła II” – zaapelował.

Kardynał odwołał się do patrona dzisiejszego dnia i podkreślał, że Jan Paweł II zaangażował całego siebie, by kochać całym sercem i wiernie służyć. „Odpowiedzialność nakazywała Janowi Pawłowi II rozeznawać codziennie wolę Bożą w stosunku do pełnionej przez niego Piotrowej posługi” – kontynuował kard. Dziwisz. Wspomniał, że święty papież wsłuchiwał się pilnie w sprawy, problemy, niepokoje, oczekiwania i nadzieje współczesnego świata. „Śledził pilnie wydarzenia, słuchał rozmawiających z nim ludzi, studiował i poznawał przemyślenia i refleksje innych osób. A przede wszystkim Jan Paweł II trwał przed Bogiem na modlitwie, wsłuchiwał się w głos Boga przemawiającego w sercu i sumieniu każdego człowieka i starał się na ten głos odpowiadać” – opowiadał.

„Wielkość Jana Pawła II polegała na tym, że czynił to konsekwentnie i ofiarnie, dzień po dniu, w zdrowiu i chorobie, w młodości i starości, do samego końca. Bóg obdarzył go nieprzeciętnymi przymiotami umysłu i serca, a on zaangażował całego siebie, by kochać całym sercem i wiernie służyć” – podkreślił. Dodał także, że jako prawdziwy lider, oddany bez reszty sprawie Boga i człowieka, Jan Paweł II nie tylko sam żył tym ideałem, ale miał odwagę proponować ten ideał innym, zachęcać innych do takiej drogi miłości i służby.

Msza św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie była centralnym punktem obchodów XVII Dnia Papieskiego w tym mieście. Uczestniczyli w niej licznie stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przed papieską świątynią zbierane były ofiary na rzecz Fundacji, wspierającej uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin i niewielkich miejscowości.