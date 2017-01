Wiara żywa

Tomasz Królak / wer, Warszawa, 2017-01-02

Rok 2017 nie będzie pewnie tak obfity w wielkie kościelne wydarzenia jak miniony, w którym przeżywaliśmy wizytę Franciszka i ŚDM, 1050. rocznicę Chrztu Polski, Jubileusz Miłosierdzia i Akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

Niemniej także rozpoczęty właśnie rok przyniesie kilka istotnych dla Kościoła rocznic. Będzie to czas ważnych wydarzeń skoncentrowanych wokół Matki Bożej. Wraz z katolikami na całym świecie przeżywać będziemy 100. rocznicę Jej objawień w Fatimie. W czerwcu polscy katolicy ponowią Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. We wrześniu przypada 140. rocznica objawień i 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Zyskamy dwie doskonałe okazje ku temu, by zastanowić się nad istotą pobożności maryjnej i nad rolą Matki Boga w dziele zbawienia. A także nad tym, co Maryja przekazała światu podczas kolejnych objawień oraz czy i jak katolicy – na świecie i w Polsce – wypełniają Jej prośby, wezwania i przestrogi.



Z kolei w czerwcu czeka nas centralny punkt obchodów Roku św. Brata Alberta – Msza św. w krakowskim sanktuarium Jana Pawła II. Przywołanie postaci świętego, który mówił, iż chrześcijanin ma być „dobry jak chleb”, będzie doskonałym przedłużeniem klimatu Roku Miłosierdzia. Polscy biskupi wskazują, iż „potrzeba nam takich świadków, aby nasze serca nie stygły, były wciąż i na nowo uwrażliwione na niezliczone biedy ludzkie, abyśmy stale w naszym postępowaniu byli inspirowani „wyobraźnią miłosierdzia”. Nic dodać, nic ująć.



Wiadomo, że Kościół nie powinien żyć samymi wydarzeniami, bo najważniejsza jest cicha praca nad osobistą relacją z Bogiem. Ale takie wydarzenia pomagają obudzić nasze sumienia i nakłonić je do praktycznej realizacji ducha Ewangelii. Oby świadomość, że „wiara bez uczynków jest martwa”, towarzyszyła nam podczas świętowania kolejnych „eventów”.

