Papież stawia na młodych

Marcin Przeciszewski / wer, Warszawa, 2017-01-16

Fot. Grzegorz Boguszewski

O ile trzy lata pontyfikatu Franciszka upłynęły pod znakiem reform Kościoła, misji, rodziny i miłosierdzia, o tyle kolejne dwa skoncentrowane będą na młodych.

Po ŚDM w Polsce Franciszek pragnie, aby Kościół skupił uwagę na młodzieży. Dlatego zadecydował, że w październiku 2018 r. zbierze się Synod Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Synod ma przemyśleć miejsce i rolę młodych w Kościele oraz kształt ich duszpasterstwa. Na początku 2019 r. młodzi wraz z papieżem przyjadą na ŚDM do Panamy, co stanowić będzie kolejny impuls.

Franciszek pragnie włączyć młodych do dyskusji przedsynodalnej, gdyż uważa, że mają wiele do zaproponowania. „Kościół pragnie słuchać waszego głosu, waszej wrażliwości, waszej wiary, a nawet waszych wątpliwości i waszej krytyki” – zapewnił w swym liście do młodych ogłoszonym w ubiegły piątek. Tak jak ongiś zachęcał ich do „rabanu w Kościele”, dziś prosi, by „wasze wołanie było słyszalne, niech rozbrzmiewa we wspólnotach i niech dotrze do duszpasterzy”.

„Instrumentum laboris” synodu – tak jak w przypadku poprzedniego o rodzinie – ma być przygotowane w oparciu o ankietę adresowaną do wszystkich struktur kościelnych, duszpasterstw oraz do samych młodych. Jedno z kluczowych pytań brzmi: „Czego konkretnie domagają się dzisiaj młodzi od Kościoła?”. Papież zachęca też do podzielenia się najlepszymi doświadczeniami pracy z młodymi, w różnych punktach świata.

Centralnym wątkiem obrad Synodu – jak zapowiada jego sekretariat – będzie próba odpowiedzi na pytanie: Jak Kościół ma pomóc młodym znaleźć „osobistą, jedyną i niepowtarzalną drogę życia, otwartą na Bożą inspirację”? Kluczowym tematem jest też odkrycie swego powołania, które realizowane może być na różnych polach.

Synod jest też doskonałą okazją do odnowy duszpasterstwa młodych w Polsce, gdyż stanowią oni tę grupę społeczną, która najłatwiej oddala się od Kościoła.





KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/