Mały kraj o wielkim sercu

Dorota Abdelmoula / bd, Warszawa, 2017-01-24

Fot. © Mazur/episkopat.pl

Panama to najmniejszy kraj spośród dotychczasowych gospodarzy Światowych Dni Młodzieży. Panamczycy z obawami mówią, że przyjazd młodzieży ze wszystkich kontynentów to największe wyzwanie w historii państwa liczącego 3,5 mln mieszkańców.

Jednak wyjątkowa – nawet jak na latynoski temperament – gościnność i pragnienie odwdzięczenia się za ŚDM w Polsce dają graniczące z pewnością przeczucie, że pielgrzymi poczują się tu jak w domu.

Abp Andrés Carrascosa Coso, który od 8 lat pełni funkcję nuncjusza apostolskiego w Panamie, mówi, że Panamczycy mają dar łączenia ludzi i narodów. I nie ma na myśli kanału panamskiego łączącego Atlantyk z Pacyfikiem, ale wielonarodowościową społeczność złożoną z potomków imigrantów, rdzennych mieszkańców i obcokrajowców. W tej mozaice nie sposób pominąć misjonarzy z całego świata, których obecność w prawie wszystkich panamskich parafiach sprawia, że modlitwa w międzynarodowej wspólnocie jest dla tutejszego Kościoła codziennością.

Centrum najbliższych ŚDM będzie archidiecezja Panamy, ale organizuje je Kościół w sześciu krajach Ameryki Centralnej, których biskupi wspólnie poprosili papieża, by tu zaprosił młodych. Wymowna jest styczniowa data podyktowana względami klimatycznymi, ale przede wszystkim tym, że spośród dotychczasowych edycji ŚDM tylko jedne odbyły się w czasie wakacji środkowoamerykańskiej młodzieży.

Duży udział w przygotowaniach tego spotkania mamy także my, Polacy. Polskie przysłowie „gość w dom, Bóg w dom”, przetłumaczone na język hiszpański, powtarzają tu zarówno młodzi, którzy byli w Krakowie, jak i księża oraz biskupi, nawet ci, którzy pozostali w Panamie. Tym przysłowiem odpowiadają na pytanie, czym są dla nich ŚDM, i zaświadczają, że wiara i otwartość polskich rodzin stały się dla nich synonimem Kościoła powszechnego. Ich świadectwa dają przeświadczenie, że zdaliśmy egzamin jako organizatorzy, i mobilizują do tego, by twórczo i w duchu jedności włączyć się w kolejny etap tej światowej pielgrzymki młodych.



