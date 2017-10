Dziś obchody Dnia Dziecka Utraconego w całym kraju

Msze św. i modlitwy w intencji dzieci, ich symboliczne pochówki, wykłady psychoterapeutów oraz spotkania rodzin po stracie – składają się co roku na obchody Dnia Dziecka Utraconego, który przypada 15 października. Odbędą się one w kilkunastu miastach w Polsce.

Archidiecezja częstochowska

Wszyscy dotknięci dramatem straty dziecka w wyniku choroby, poronienia, przedwczesnego porodu, wypadku, czy aborcji mogą się spotkać w archidiecezji częstochowskiej 15 października w wielu parafiach.

Różaniec w intencji rodziców oraz prelekcję ks. Arkadiusza Olczyka „Prawa przysługujące rodzicom po stracie nienarodzonego dziecka” przygotowuje Sanktuarium św. Józefa.

W Radomsku o godz. 15 w kościele św. Ojca Pio będzie odprawiona Msza św., na której zgromadzeni odmówią różaniec w intencji rodziców po stracie i ich dzieci. Następnie odbędzie się modlitwa przy pomniku Dziecka Utraconego.

Modlitwa różańcowa i Msza św. będzie też w Wieluniu w Klasztoru Sióstr Bernardynek.

Patronat honorowy nad Dniem Dziecka Utraconego w archidiecezji częstochowskiej objął abp Wacław Depo.

Lublin

Lubelskie obchody Dnia Dziecka Utraconego rozpoczną się Koronką do Bożego Miłosierdzia o 15.00 w kościele pw. Świętego Ducha. Następnie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji rodziców i rodzin zmarłych dzieci. Po Eucharystii w salce przy kościele będzie możliwość spotkania się z innymi uczestnikami wydarzenia.

Od 8 października w kościele pw. Świętego Ducha wyłożona jest Księga Dzieci Utraconych, do której rodzice mogą zapisywać imiona swoich dzieci. Wpisów można dokonywać również w Internetowej Księdze Dzieci Utraconych.

Imiona dzieci są odczytywane podczas Mszy świętych dla rodzin, które doświadczyły straty. Odbywają się one w każdą I sobotę miesiąca od listopada do maja w kościele pw. Świętego Ducha.

Dodatkowo dla rodziców, którzy przeżywają żałobę organizowane są rekolekcje, odbywające się w dniach 24-26 listopada 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Zapisy są możliwe do 4 listopada poprzez formularz na stronie.

Warszawa

Msza św. z okazji Dnia Dziecka Utraconego i jednocześnie inauguracja nowego cyklu spotkań rodziców dziecka utraconego w kościele o. Dominikanów na warszawskim Służewie odbędzie się 20 października o godz. 19.30. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie rodziców po stracie.

W czasie Mszy zostaną wyczytane imiona i nazwiska zmarłych dzieci. Imiona i nazwiska dzieci można zgłaszać na adres: ddu.warszawa@gmail.com.

Toruń

W Toruniu Dzień Dziecka Utraconego będzie 14 i 15 października. W sobotę o 8.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu zostanie odprawiona Msza św. obrzędowa i przeprowadzony pochówek dzieci utraconych – poronionych.

Po Mszy św. w czasie ceremonii pogrzebowych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu zostaną pogrzebane prochy dzieci, których poronienie stwierdzono w Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Natomiast w Dzień Dziecka Utraconego, 15 października, Diakonia Życia Domowego Kościoła Diecezji Toruńskiej zaprasza na Mszę św. w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci. Msza św. zostanie odprawiona w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie o godz. 13.30.

Po Mszy św. w salce parafialnej odbędzie się spotkanie podczas, którego będzie można wysłuchać świadectw.

Elbląg

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Elbląskiej zaprasza 15 października do udziału we Mszy św. o godz. 18.00. Eucharystia będzie sprawowana w kościele bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu w intencji rodzin, małżeństw oraz samotnych matek, które utraciły swoje dziecko przed narodzeniem.

Legnica

W diecezji legnickiej Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wraz z biskupem zapraszają na Mszę św. do katedry w niedzielę 15 października 2017 r. o godzinie 11.30. O godz. 16.30 na Cmentarzu Komunalnym w Jaszkowie odbędzie się poświęcenie „Grobu Dziecka utraconego” oraz zostaną złożone kwiaty.

Tarnów

W Tarnowie obchody Dnia Dziecka Utraconego zaplanowano na 21 października. Wtedy odbędzie się drugi pochówek dzieci utraconych organizowany przez SPES Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych, pod patronatem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji i przy współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa. Dzieci zostaną pochowane do mogiły zbiorczej, która znajduje się na cmentarzu w Tarnowie – Mościcach.

Do Komitetu do 19 października można przesłać imiona swoich zmarłych dzieci – z datą śmierci i tygodniem ciąży. Zostaną one odczytane podczas nabożeństwa poprzedzającego pochówek. Karteczki z imionami zostaną złożone do grobu, obok prochów dzieci utraconych.

Imiona dzieci można przesyłać przez wiadomość na profilu lub przez stronę www – zakładka kontakt.

Koszęcin

Za dzieci, które umarły jeszcze w łonie matki, które żyły kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a potem odeszły, zostawiając po sobie pustkę w Koszęcinie Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (diecezja gliwicka) odprawiona zostanie Msza św. 15 października o godzinie 18.30. Zaproszeni są rodzice, rodzeństwo oraz wszyscy ci, których dotknęła taka strata.

Skarżysko Kamienna

W Skarżysku Kamiennej na obchody Dnia Dziecka utraconego złożą się Msza św. oraz modlitwa przy Grobie Dziecka Nienarodzonego. 15 października w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej odbędzie się spotkanie modlitewne. O 12.30 będzie Msza Św. w intencji rodziców przeżywających śmierć dziecka, a o 14:00 modlitwa przy Grobie Dziecka Nienarodzonego.

Beskidy

Obchody Dnia Dziecka Utraconego w Bielsku-Białej odbędą się w niedzielę 15 października w parafii św. Józefa na os. Złote Łany. O 17.15 będzie modlitwa różańcowa za rodziców po stracie, a o 18.00 Msza św. w intencji osieroconych rodziców i dzieci zmarłych po narodzeniu.

W czasie modlitwy wymienione będą imiona zmarłych dzieci. Można je wysyłać smsem na numer 501 347 919. Po Mszy św. będzie można nabyć książkę „Poronienie. Ukoić ból”.

Obchody Dnia Dziecka Utraconego będą też w hałcnowskiej bazylice, gdzie modlitwę zakończy przejście ze zniczami pod krzyż oraz modlitwa.

Modlitwy i spotkania w ramach obchodów Dnia Dziecka Utraconego odbędą się 15 października także w parafii św. Stanisława w Andrychowie, w parafii św. Barbary w Strumieniu, w parafii w Sułkowicach-Bolęcinie, a 16 października w parafii św. Marii Magdaleny św. w Cieszynie.

Katowice

W Katowicach tradycyjnie odprawiona zostanie Msza św. o godz. 15.30 w parafii św. Józefa przy ul. Gliwickiej w intencji rodzin po stracie.

Po Mszy będzie modlitwa przy Grobie Dzieci Utraconych na załęskim cmentarzu oraz spotkanie rodziców przy wspólnym stole w salce katechetycznej.

Łódź

Wiele matek, które doświadczyły straty, nie otrzymuje żadnego wsparcia od najbliższych, często ich ból jest niezrozumiały dla otoczenia. Przy braku pomocy życzliwości i wsparcia, taka sytuacja może prowadzić do długotrwałej depresji i załamania.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Łódzkiej zaprasza rodziny, które doświadczyły utraty dziecka z jakiejkolwiek przyczyny na Mszę św. 15 października sprawowaną w ich intencji. Msza św. będzie o godz. 12.30 w archikatedrze.

Gdańsk

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gdańskiej Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka zaprasza osoby, które doświadczyły śmierci dzieci w różnym wieku i okolicznościach (poronienie, śmierć okołoporodowa, choroba, samobójstwo, wypadek, morderstwo), na Eucharystię w sobotę 14 października o godz. 15 do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance.

Podczas Mszy św. zostaną odczytane imiona zmarłych dzieci. Organizatorzy proszą więc każdego rodzica, który chce, aby imię dziecka zostało odczytane, o przybycie do kościoła kilkanaście minut wcześniej, aby spisać imiona przed uroczystościami.

Po Mszy św. odbędzie się „chrzest pragnienia”, czyli modlitwa, w trakcie której rodzice mogą nadać, jeśli jeszcze tego nie zrobili, imię swojemu zmarłemu dziecku, co może im pomóc w przeżywaniu żałoby.

Rzeszów

W związku z obchodami Dnia Dziecka Utraconego wszyscy dotknięci dramatem utraty dziecka, są zaproszeni do kościoła farnego w Rzeszowie w sobotę 14 października na godz. 17.30. W programie: Różaniec, Msza św. z kazaniem i wykład na temat przeżywania żałoby.

Siedlce

W środę 18 października o 12.00, w katedrze siedleckiej odbędzie się kolejny już pogrzeb dzieci utraconych. Mszy św. przewodniczyć będzie bp Piotr Sawczuk.

Sosnowiec

Rodzice, którzy doświadczyli utraty dziecka na dowolnym etapie życia i z różnych przyczyn (poronienie, poród przedwczesny, choroba, wypadek komunikacyjny, czy aborcji), a także ich rodziny, przyjaciele i każdego kto pragnie włączyć się we wspólną modlitwę zaproszeni są 15 października do parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu.

O godz. 18.15 będzie różaniec w intencji przeżywających żałobę po utracie dziecka. o 19.00 odbędzie się Msza św. połączona ze świadectwem. Po Mszy będzie możliwość uzyskania informacji na temat prawnych aspektów po stracie dziecka przed urodzeniem.

Gietrzwałd

Rodziców, którzy utracili swoje dzieci przed lub po urodzeniu, zaproszeni są na wspólną modlitwę do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. O godz. 17.20 będzie wspólny różaniec, o 18.00 Msza św. , a o godz. 19.00 procesja do Kaplicy Dziecka Utraconego.

Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest 15 października. To dzień, w którym od 1 stycznia symbolicznie mija 9 miesięcy, czyli dobiega końca okres ciąży. W Polsce rodziców dzieci utraconych oraz nieoperacyjnie chorych skupia organizacja DLACZEGO. Prowadzi ona stronę internetową dla dotkniętych stratą rodziców i ich rodzin.

Według badań Fundacji Przetrwać Cierpienie przeprowadzanych w latach 2012-2014 ok. 27 proc. rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko, nie ma możliwości pożegnania się z nim ani zorganizowania godnego pochówku. Głównymi przyczynami takiej sytuacji jest niewiedza rodziców oraz nieznajomość prawa. Natomiast aż 30 proc. kobiet, które poroniły, popada w depresję wymagającą leczenia psychiatrycznego.

Z myślą o tych osobach od kilku lat w różnych miastach powstają grupy wsparcia dla rodziców po stracie. W ramach części z nich działają profesjonalne warsztaty terapeutyczne prowadzone przez instytucje specjalizujące się w pomocy psychologicznej i hospicja. Wiele jest jednak grup tworzących się spontanicznie, z inicjatywy samych rodziców, którzy chcą sobie pomagać.

Zazwyczaj takie grupy gromadzą się przy parafiach, m.in. w ramach duszpasterstwa rodzin. Po Mszy św. przeżywają czas dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. W wielu miejscach organizuje się spotkania z psychologiem, który udziela indywidualnych konsultacji.