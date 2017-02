Polska młodzież już przygotowuje się do ŚDM w Panamie

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w oparciu o doświadczenia ubiegłorocznego spotkania młodych w Polsce będą jednym z tematów 14. Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które rozpoczęło się 3 lutego w Drohiczynie. Spotkanie z udziałem duszpasterzy i delegatów młodzieży z polskich diecezji potrwa do niedzieli.

– Celem forum będzie podsumowanie od strony duszpasterskiej przygotowań i obchodów ŚDM w Polsce. Chcemy także rozpocząć prace nad programem duszpasterskim, opartym o papieskie wskazówki, który pomoże młodym przygotować się do spotkania młodych w Panamie – mówi w rozmowie z KAI ks. Emil Parafiniuk, przebywający z wizytą roboczą w panamskich diecezjach.

Jak podkreśla dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, fenomenem przygotowywanych od lat programów duszpasterskich dla młodzieży, jest fakt, że nie tworzą ich jedynie księża i katecheci, ale powstają one dzięki współpracy młodych ludzi z całej Polski.

Gospodarzami tegorocznego KFDM jest biskup drohiczyński Tadeusz Pikus wraz z diecezjalnym duszpasterstwem młodzieży. W spotkaniu, organizowanym przez przewodniczącego Rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży, bp. Marka Solarczyka i Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, weźmie udział ok. 40 księży i 100 młodych ludzi – wszyscy, zaangażowani w diecezjalne duszpasterstwa młodzieży. Z uczestnikami spotka się także ks. Joao Chagas, przewodniczący Sekcji Młodych watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich Rodziny i Życia, czuwającej nad organizacją kolejnych edycji ŚDM. Gośćmi forum będą także Enrique Zarak, ambasador Republiki Panamy w Polsce i ks. Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 i wieloletni dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM w Polsce.

W programie forum przewidziano także spotkanie z przedstawicielami Fundacji Youcat i Edycji św. Pawła, którzy podzielą się wskazówkami, w jaki sposób wykorzystać publikacje „Youcat” i „Docat” w pracy z młodzieżą. Ponadto młodzi przedstawiciele z polskich diecezji opowiedzą o tym, czym się zajmują po ŚDM. O swojej działalności opowie też agencja TBC (To Be Continued), zrzeszająca osoby, które współtworzyły Komitet Organizacyjny ŚDM w Krakowie.

Jak zaznacza ks. Parafiniuk, bardzo ważną częścią spotkania będzie niedzielny panel poświęcony Panamie. Oprócz delegacji KBO, która podzieli się szczegółowymi informacjami z roboczej wizyty w Ameryce Centralnej, weźmie w niej udział także ambasador Panamy oraz polskie małżeństwo, które część życia spędziło w stolicy tego kraju.

„Bogactwo Panamy, to przede wszystkim jego mieszkańcy i piękna przyroda. W przygotowaniach do ŚDM niezwykle cenne jest też to, że gospodarze chcą podzielić się swoim doświadczeniem codziennego życia i budowania wspólnoty Kościoła, który ma wielkie potrzeby misyjne” – mówi ks. Parafiniuk. Jak dodaje, ważnym przesłaniem płynącym z Polski do Panamy jest to, że Światowe Dni Młodzieży w Krakowie niczego nie zakończyły, ale są impulsem do dalszego działania.