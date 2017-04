Dźwiękowa adaptacja Biblii dla wszystkich

30 kwietnia odbędzie się pierwszy w Polsce Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. To czas na szczególną refleksję nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. Biblia Audio – w postaci dźwiękowej adaptacji Pisma Świętego może nam w tym szczególnie pomóc.

Na projekt „Biblia audio” składa się już ok. 110 godzin nagrań, odczytanych przez 500 aktorów i amatorów. Sam Nowy Testament ma już ponad milion pobrań, a jak podkreślają pomysłodawcy inicjatywy, nie doszli oni nawet do połowy zaplanowanej produkcji.

„Biblia audio” nie jest jednak zwykłym audiobookiem. To projekt zamiany Nowego i Starego Testamentu w spektakularne słuchowiska, efektowne i przystępne dla każdego odbiorcy, z własną muzyką i dźwiękami tła.

W realizację projektu zaangażowała się czołówka polskich gwiazd małego i dużego ekranu, m.in.: Jerzy Trela (Bóg), Adam Woronowicz (Jezus Chrystus), Krystyna Janda (narratorka w Ewangelii wg św. Mateusza), Małgorzata Kożuchowska (narratorka w Ewangelii wg św. Jana) czy Wojciech Malajkat (narrator w Apokalipsie).

Niektórzy artyści występują w rolach, które odbijają ich własne doświadczenia życiowe, jak np. Roman Kłosowski – aktor z problemami wzrokowymi, wcielający się w postać biblijnego Symeona. Ostatnio w projekt zaangażował się również Krzysztof Globisz, który w 2014 r. doznał udaru i wciąż zmaga się ze skutkami choroby.

Realizacja „Biblii audio” rozpoczęła się w 2015 roku. Pieniądze na jej wykonanie pochodzą od darczyńców. Akcja zbierania pieniędzy ruszyła w kwietniu 2016 roku. Pierwszy etap zakończył się sukcesem – planowano zgromadzić 200 tys. zł, a zebrano ponad 270 tys., co pozwoliło sfinansować 24 godziny nagrań Nowego Testamentu.

– Realizacja Nowego Testamentu zajęła nam ok. sześciu miesięcy, to bardzo długo, ale zrealizowaliśmy ten materiał niezwykle pieczołowicie, bardzo powoli, spokojnie, tak żeby mieć poczucie, że wypuszczamy coś, czego nie będziemy się wspólnie wstydzić, co będzie bardzo dobre, pod względem realizacyjnym, dźwiękowym – podkreśla Krzysztof Czeczot, pomysłodawca i reżyser projektu.

W grudniu 2016 r. w projekt zaangażowali się prymas Polski abp Wojciech Polak oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Dostojnicy wcielili się w role narratorów Księgi Wyjścia. Co niezwykłe, fragmenty Księgi Wyjścia rabin czytał po hebrajsku, a prymas po polsku.

– Popularyzacja Pisma Świętego i przybliżenie go w tak ciekawej formie może być dla wielu okazją do żywego spotkania ze Słowem Bożym. Niech to będzie inspiracja do tego, aby sięgać po Pismo Święte. Aby nie było ono, jak mówił Roman Brandstaetter, księgą nieznaną. Abyśmy mieli je pod ręką, niekiedy z pozakładanymi kartkami, w czytelniczym nieładzie świadczącym, że to najlepszy przyjaciel, kompas w życiu, do którego możemy się odwoływać i sięgać – powiedział wówczas abp Wojciech Polak.

W marcu ekipa realizacyjna ruszyła do Izraela, by tam odnaleźć „biblijne dźwięki” i za ich pośrednictwem przenieść słuchaczy w sam środek opowiadanych historii. – Zaplanowaliśmy wyjazd do Izraela, do miejsc gdzie działy się biblijne historie. Jerozolima, Jerycho, Berszewa, Hebron i jego okolice, Morze Martwe, gdzie przypuszcza się, że zatopiona jest Sodoma. Dolina Elah, gdzie Dawid pokonał Goliata i wiele innych miejsc – podkreślają twórcy inicjatywy.

Na początku kwietnia zakończono prace nad Pięcioksięgiem Mojżeszowym. Nagrano też pierwsze księgi Starego Testamentu, m.in. dzieje patriarchów, opis niewoli egipskiej, historie Abrahama, Mojżesza, Józefa i Jakuba. W nagraniu tym uczestniczyli m.in. Franciszek Pieczka, Artur Żmijewski, Kinga Preis, Robert Więckiewicz, Magdalena Cielecka, Jan Englert oraz Ewa Błaszczyk. Rolę Pana Boga odegrał Jerzy Trela.

– Realizujemy słuchowisko, które może w sposób pełny trafić do ogromnej rzeszy ludzi, bo trafia ono nie tylko do ludzi związanych z Kościołem, ale także do ludzi, którzy są daleko od Kościoła, którzy nie wierzą – tłumaczy Krzysztof Czeczot.

Na stronie www.bibliaaudio.pl można za darmo pobrać wybrane fragmenty Pisma Świętego lub kupić skończone Księgi dostępne na płytach CD. Wciąż jednak potrzebne są fundusze od wolontariuszy na kontynuację pracy.