Elementarz dobrych rad. Jak mądrze iść przez świat?

Elementarz Dobrych Rad – propozycja Wydawnictwa Św. Stanisława BM z Krakowa

Elementarz skierowany jest do naszych najmłodszych czytelników. Wspaniały prezent na I Komunię Świętą.

Życie człowieka porównać można do drogi. Na tej drodze potrzebuje wskazówek, jak iść by ominąć przeszkody, by umieć wybierać to co dobre. Elementarz może stać się takimi swoistym przewodnikiem dla dziecka w jego codziennym życiu. Zawiera krótkie historie, które mogą pomóc dziecku w dokonywaniu właściwych wyborów. Pomocą są również liczne łamigłówki, które w formie zabawy uczą dziecko. Elementarz może stać się także wsparciem dla rodziców pragnących przekazać swoim dzieciom cenne wartości.

