Ełk: alumni rozpoczęli rok akademicki

Po raz dwudziesty szósty w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku 5 października rozpoczął się nowy rok akademicki. Z tej okazji Mszy św. w kaplicy seminaryjnej przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur, a homilię wygłosił ks. Artur Hałucha, prefekt alumnów. Podczas inauguracji w Auli Magna siedmiu alumnów pierwszego roku otrzymało indeks.

Ordynariusz ełcki we wprowadzeniu do Mszy św. zaznaczył, że gromadzi wszystkich zebranych w kaplicy seminaryjnej Najwyższy i Wieczny Kapłan. – Wpatrujmy się w Niego, wyrażajmy wdzięczność Bogu za łaskę powołania i posłannictwa. Prośby aby umacniał nas w zdobywaniu wiedzy i mądrości – mówił hierarcha.

W homilii ks. Hałucha podkreślił doniosłość chwili. – Uroczyście rozpoczynamy dziś w naszym domu nowy rok modlitwy, nauki, spotkań z ludźmi, nowy semestr codziennych dociekań, dysput teologicznych i filozoficznych, a także spotkań z ludźmi w ramach praktyk pastoralnych – mówił kapłan.

– Przychodzimy tu, do naszej Alma Mater ze swoimi wspólnotami w myślach, w modlitwie, w sercu. My, wychowawcy stajemy tu z obecnymi w naszym sercu alumnami – zaznaczył ks. Prefekt.

W nawiązaniu do proroka Nehemiasza, kaznodzieja odniósł się do głodu Słowa Bożego w życiu alumna. – To słowo jest dla nas pocieszeniem, pouczeniem, żeby nie zabiegać zbyt mocno o działania związane z powołaniami, ze sprawami naszego życia, ale prosić Pana żniwa o robotników, najpierw wsłuchując się w Jego Słowo, a następnie poddając się Mu – mówił ks. Hałucha. Jak podkreślił, Chrystus zaprasza nas do modlitwy mówiąc, że same zabiegania nic nie dają. Dopiero połączone z Jego wolą, wymodlą każde powołanie.

Ks. Prefekt przedstawił również zgromadzonym sylwetki dwóch kobiet: św. Edyty Stein i św. s. Faustyny, dzisiejszej patronki. Akcentując ich poddanie się woli Bożej i moc zawierzenia, zaznaczył, że swoje powołanie wzbudziły i kształtowały dzięki konkretnemu świadectwu drugiej osoby napotkanej na ścieżkach życia. – Zaufały Bogu i człowiekowi traktując posłuszeństwo nad nabożeństwo – podkreślił.

Wykład inauguracyjny pt. „Troska o środowisko naturalne ochroną człowieka ochroną człowieka w encyklice „Caritas in veritate” Benedykta XVI” wygłosił ks. dr Karol Sokołowski. W swoim referacie podkreślił, powołując się na papieża Benedykta XVI, że szacunek dla środowiska nie może pomijać uznania wartości człowieka i jego nienaruszalności, w każdej fazie życia i w każdej jego kondycji.

Ks. Sokołowski zauważył, że poszanowanie środowiska naturalnego wraz z całym stworzeniem wynika z faktu, że środowisko jest podstawą wszystkich dzieł, jakie Bóg stworzył. Jego ochrona ma ogromny wpływ na życie człowieka i relacje międzyludzkie. Zaznaczył, że Kościół zwraca uwagę na odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego, ale przede wszystkim ochronę samego człowieka. Nawiązując do papieskiego nauczania zauważył, że istotną rolę pełni tu tzw. ekologia ludzka. Dodał, żę natura stanowi dla człowieka środowisko, miejsce życia oraz tworzenia relacji. Przybliżył też słowa Benedykta XVI, że dla każdej rodziny ludzkiej domem jest ziemia, środowisko, które zostało mu dane przez Boga, aby w nim żył w sposób twórczy i odpowiedzialny.

W inauguracji wzięli udział reprezentanci wyższych uczelni z Ełku i regionu oraz władze miejskie i samorządowe.

W tym roku w ełckim seminarium swoją formację intelektualno-duchową kształtuje 32 kleryków. W ciągu 26 lat seminarium wychowało i wykształciło ponad stu sześćdziesięciu kapłanów. Od kilku lat istnieje Wspólnota Przyjaciół Seminarium, licząca 360 członków, która wspiera WSD duchowo i materialnie.