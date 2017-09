Ełk: diecezja ełcka włącza się w „Różaniec do granic”

W duchowe bogactwo 2017 r., a szczególnie jego aspekt maryjny, pięknie wpisuje się w ogólnopolską inicjatywę: „Różaniec do Granic”. Diecezja ełcka graniczy z trzema państwami: z Rosją na długości 75 km, z Litwą – 104 km i Białorusią – 34 km. Z tego też względu w modlitwę różańcową włączy się diecezja ełcka.

W sobotę 7 października otoczymy modlitwą różańcowa całą naszą ojczyznę, aby modlić się o pokój w Polsce, Europie i na całym świecie. Modlić się będziemy szczególnie za rodziny i o umocnienie na drodze wiary.

Słowa zachęty do udziału w akcji skierował do wiernych biskup ełcki Jerzy Mazur. Hierarcha podkreślił, że modlitwa ma moc i dlatego Maryja jako Matka daje nam tarczę i broń, którym jest Różaniec. „Jakże często słyszymy w tym roku jubileuszowym napomnienie: „odmawiajcie Różaniec”. To jest nasza broń. To jest nasza tarcza. Aby przezwyciężać zło i grzech, korzystajmy z tego oręża. I nie tylko módlmy się o swoje zbawienie, ale też i o zbawienie drugiego człowieka, abyśmy zadośćuczynili za grzechy innych – zachęcił hierarcha.

„W diecezji ełckiej, w 20 parafiach, które są położone wzdłuż granicy, będą przygotowane centra modlitwy. Pierwszym punktem programu we wszystkich kościołach stacyjnych będzie konferencja wprowadzająca, po czym o godz. 11.00 będzie sprawowana w świątyniach Msza św. i nabożeństwo eucharystyczne. Następnie uczestnicy z każdego kościoła stacyjnego będą pielgrzymować w dwóch grupach, udając się do sąsiednich kościołów stacyjnych z modlitwą różańcową. Dwie części różańca odmawiane będą w intencji rodzin i Polski oraz dwie w intencji pokoju na świecie” – wyjaśnia ks. Jacek Uchan, dyrektor WDO.

Siostra Blanka Szymańska OSB, koordynatorka Szlaków Papieskich informuje, że również przygotowywana jest propozycja dla wiernych, aby w inicjatywę „Różaniec do Granic” włączyć się pielgrzymując w tym dniu Szlakami Papieskimi. Zostały one utworzone, aby z różańcem w ręku przemierzać ścieżki, którymi w swojej młodości wędrował św. Jan Paweł II. Pielgrzymi włączą się idąc Szlakiem Papieskim w „Tajemnice Światła” (od Mikaszówki do Sejn). W modlitwie różańcowej wezmą też udział kajakarze, którzy będą płynęli Szlakiem Papieskim „Tajemnice Zawierzenia” z miejscowości Frącki do Mikaszówki. Te szlaki wiodą wzdłuż granic” – wyjaśnia siostra zakonna.

W Ełku, sercu diecezji, 7 października będzie również uroczyste zakończenie peregrynacji Matki Bożej w znaku figury fatimskiej po parafiach. Dlatego także kościół katedralny, który jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej będzie centrum modlitewnym, skąd przejdzie procesja na plac Jana Pawła II w Ełku, gdzie wierni będą mogli licznie włączyć się w program „Różańca do Granic”. Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej również zostało wyznaczone jako miejsce stacyjne, gdzie wierni zgromadzą się i wezmą udział w tej inicjatywie. „Już dzisiaj zapraszam wiernych, abyśmy stworzyli tę wielka wspólnotę ludzi modlących się, którzy wierzą, że przez modlitwę różańcową można pokonać wszelkie zło, wszelki grzech i można wyprosić łaskę nawrócenia dla innych, dlatego uwierzmy w słowa Maryi: odmawiajcie różaniec. Kto zawierzy i zaufa zobaczy, co to są cuda za pośrednictwem Maryi” – zachęca hierarcha.

Bp Mazur szczególne zaproszenie kieruje do wszystkich diecezjan , a szczególnie do chorych i cierpiących, aby zjednoczyli się duchowo odmawiając w tym samym czasie modlitwę różańcową. Również osoby, które z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do miejsc stacyjnych są zaproszeni, aby gromadzili się na modlitwie przy krzyżach i kapliczkach w swoich miejscowościach. „W ten sposób odpowiemy Maryi na wezwanie do ratowania Polski i świata przez Różaniec” – wyjaśnia hierarcha.