Ełk: dziękczynienie za posługę bp. Romualda Kamińskiego w diecezji ełckiej

W czwartek, 5 października, w ełckiej katedrze została odprawiona Msza św. dziękczynna za posługę pasterską bp. Romualda Kamińskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej. Odchodzący do diecezji warszawsko-praskiej biskup żegnał się z wiernymi i duchownymi po ponad dwunastu latach sprawowania swojej funkcji.

„W moim życiu następuje pewne zamkniecie określonego czasem i posługą etapu życia. Niech to dzisiejsze spotkanie przy Stole Eucharystycznym będzie dziękczynieniem za to wszystko, co otrzymałem od diecezji ełckiej”-mówił bp Kamiński.

Kapłan odnosząc się do swojej nominacji na biskupa koadiutora diecezji warszawsko-praskiej podkreślił posłuszeństwo wobec przyjęcia woli Bożej. „Nie czynię swojej woli, nie mam w tym żadnego swego interesu. Pan każe – sługa idzie, chociażby się wydawało, że to wszystko jest ponad miarę, nie według planu, ponad siły, zupełnie niezrozumiałe. Na tym polega właśnie to zrządzenie Boże.”- mówił.

Słowa podziękowania i wdzięczności wszystkim wiernym biskup koadiutor złożył na ręce bp. Jerzego Mazura, pasterza diecezji ełckiej: „ Nie jest możliwe, żeby skierować moje wyrazy wdzięczności do każdego, do którego tę wdzięczność czuję. Na ręce ojca diecezji składam wam wszystkim z serca płynące podziękowania. Jeżeli nie wypełniłem tego, do czego mnie tutaj posłano, to wiedzcie, że szczerze przepraszam Boga i przepraszam was.”

Bp Jerzy Mazur, w homilii przypomniał, że do diecezji ełckiej bp Kamiński został posłany w czasie trwania peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. „Tak też odebraliśmy tę nominację biskupią – jako dar Jezusa Miłosiernego. Twoja posługa w naszej diecezji była pełna miłosierdzia Bożego poprzez modlitwę, słowo, dobre, pełne miłosierdzia dzieła i świadectwo życia. Ciągle powtarzałeś, że Bóg jest miłością i miłosierdziem samym. To jest widoczne, że nie męczysz się mówić o Bogu miłosiernym, bo Go miłujesz” – mówił kapłan.

Ordynariusz dziękował bp. Romualdowi za posługę w diecezji ełckiej. „Dziękujmy biskupowi Romualdowi za gorliwe niesienie ludziom pokoju, nadziei, miłosierdzia, pomocy chorym i biednym, głoszenie dobrej nowiny o przyjściu Królestwa Bożego i wzywaniu do nawrócenia, umacnianiu wiernych łaskami płynącymi z sakramentów poprzez posługę sakramentalną uwrażliwianiu na dobro, prawdę i piękno. Dziękujemy za troskę o remonty i budowę kościołów, plebanii i domów parafialnych” – mówił.

Zwracając się do bp. Kamińskiego, pasterz diecezji ełckiej dziękował mu za przyjaźń, modlitwę, radę, słowo oraz wzajemne wspomaganie się na drodze do zbawienia. Życzył, aby zawsze miał radość z posługi biskupiej. „Do diecezji warszawsko-praskiej Bóg posyła cię w czasie trwania peregrynacji Matki Bożej Jasnogórskiej. To piękny znak. Ty zawierzyłeś swoje biskupie posługiwanie Maryi i uciekałeś się pod Jej obronę. Niech Duch Święty zawsze przychodzi Ci z pomocą i umacnia w pełnieniu woli Bożej. Życzę ci byś zawsze słyszał słowa Chrystusa, które słyszała św. Faustyna: „Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą.” A Twoja odpowiedź pełna zawierzenia niech zawsze będzie: „Jezu, ufam Tobie”. Bądź błogosławieństwem dla wszystkich, do których Bóg Cię posyła”- życzył odchodzącemu bp Mazur.

W uroczystości uczestniczyło kilkuset wiernych i duchownych z całej diecezji- reprezentanci parafii i dekanatów, zakonów, duszpasterstw, stowarzyszeń, parlamentarzyści z regionu, władze samorządowe i służby mundurowe.

Za ponad 12 letnią posługę pasterską w Ełku i ubogacanie Kościoła ełckiego swoje podziękowania wyrazili przedstawiciele kapłanów, sióstr zakonnych, władz samorządowych, rodzin i młodzieży.

Po Mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Biskupim, gdzie można było osobiście podziękować bp. Romualdowi Kamińskiemu za posługę kapłańską. Wszyscy zostali zaproszeni przez odchodzącego do Warszawy biskupa na pożegnalną agapę.

Bp Romuald Kamiński przez wiele lat związany był najpierw z archidiecezją warszawską, a następnie z diecezją warszawsko-praską jako kanclerz jej kurii. 8 VI 2005 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował księdza prałata Romualda Kamińskiego, biskupem pomocniczym diecezji ełckiej, przydzielając mu stolicę tytularną Agunto. 23 VI 2005 r. w katedrze ełckiej ks. Romuald Kamiński przyjął świecenia biskupie. Głównym konsekratorem był abp Józef Kowalczyk, a współkonsekratorami: bp Jerzy Mazur, ordynariusz ełcki, i bp Kazimierz Romaniuk, senior diecezji warszawsko-praskiej. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Sub Tuum praesidium” (Pod Twoją obronę).

Bp Romuald Kamiński, 62-letni biskup pomocniczy diecezji ełckiej, 14 września 2017 r został mianowany przez papieża Franciszka biskupem koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej. Stanie się biskupem diecezjalnym w chwili ukończenia przez abp. Henryka Hosera 75 lat, 27 listopada br.

W Episkopacie bp Romuald Kamiński pełnił funkcję delegata ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów. Obecnie jest członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rady ds. Rodziny, Rady ds. Dialogu Religijnego i Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.