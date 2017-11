Ełk: „Jesteście ważni dla Kościoła” – bp Jerzy Mazur do młodzieży KSM

Wspólna modlitwa, podsumowanie działań w minionym roku formacyjnym i plany na nowy rok duszpasterski, znalazły się w programie Diecezjalnego Zjazdu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji ełckiej, który odbył się w sobotę, 4 listopada w Ełku. „Jesteście ważni dla Kościoła. Sami też Kościoła potrzebujecie w swoim młodym życiu.” – zwrócił się w ełckiej katedrze bp Jerzy Mazur do młodzieży podczas Mszy św. rozpoczynającej coroczny zjazd KSM.

W homilii pasterz Kościoła ełckiego podkreślił rolę świadectwa, które jest „jednym z kluczowych zadań ludzi wiary”. Zachęcił młodzież do dawania świadectwa swej przynależności do Chrystusa i Kościoła. „Bóg ma dla was plan – najlepszy plan na życie. Niech ten nowy rok formacyjny będzie czasem wsłuchania się w to, co Bóg mówi do was. Idźcie i głoście. Głoście Chrystusa, który jest waszym przyjacielem, jest panem waszego życia” – zachęcał bp Mazur.

Wyrażając wdzięczność księżom asystentom oddziałów KSM za ich zaangażowanie i wkład w formowaniu młodych ludzi, zachęcał aby w parafiach byli „wiernymi towarzyszami KSM-owiczów”, by byli obecni w ich życiu, służyli pomocą w dorastaniu i formacji, bo od tego zależy kształt KSM-u. Zapewnił też o duchowym wsparciu dla całego stowarzyszenia.

Podczas Mszy 12 kandydatów wyraziło swoją gotowość do służby i złożyło przyrzeczenie, zostając tym samym pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W drugiej części spotkania, zorganizowanej w ełckim Centrum Kultury, przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności KSM. Podsumowano m.in. organizację rekolekcji, zlotu formacyjnego, bali bezalkoholowych, jak również wkład KSM w przygotowanie I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej.

W czasie Zjazdu, Oddziały składały sprawozdania ze swojej rocznej działalności, a także miały możliwość zakupienia drugiej części materiałów formacyjnych. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Diecezjalnemu przystąpiono do wyboru nowych władz. Podczas tajnego głosowania wybrano trzech kandydatów na prezesa Zarządu Diecezjalnego. Najwięcej głosów uzyskały: Monika Zubowicz, Maria Jeglińska i Klaudia Lubińska. W dalszej kolejności biskup ełcki Jerzy Mazur z trzech wybranych osób wskaże prezesa Zarządu Diecezjalnego KSM. Na pozostałych członków Zarządu wybrano: Agatę Święconek, Dorotę Ciołko, Jakuba Sulewskiego i Andrzeja Orchowskiego. Natomiast Komisję Rewizyjną tworzyć będą: Karolina Baluta i Szymon Kozioł.

Zarząd, zgodnie z statutem KSM, wybierali reprezentanci oddziałów KSM z całej diecezji ełckiej. Kadencja Zarządu Diecezjalnego trwa dla lata. Obecnie KSM diecezji ełckiej liczy ok. 550 młodych ludzi.