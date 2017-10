Ełk: kapłani o pracy w nowym roku duszpasterskim

O kierunkach pracy w zbliżającym się roku duszpasterskim w diecezji ełckiej rozmawiali podczas spotkania w Ełku diecezjalni duszpasterze. Jesienna konferencja rejonowa dla kapłanów w najbliższych dniach odbędzie się także w Orzyszu i Suwałkach. Spotkaniu towarzyszy hasło nowego roku duszpasterskiego 2017/2018: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu w ełckiej katedrze, którą poprowadził ks. Krzysztof Karski, delegat ds. misyjnych biskupa ełckiego. Następnie w domu biskupim kapłani zgromadzili się na konferencji „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Prelekcję wygłosił ks. Jarosław Dąbrowski, diecezjalny egzorcysta.

Kapłan zwrócił uwagę na potrzebę odkrycia osoby Ducha Świętego i otwarcie się na Jego działanie. „Czy jestem osobą otwartą? Czy chcę, aby Duch Święty we mnie działał?” – pytał zgromadzonych kapłanów. „Więź kapłana z Chrystusem jest wieloraka. Duch Święty nie przychodzi po to, żebyśmy mieli spokój i zaszufladkowane życie. Na co dzień trzeba patrzeć na nowo, bo Duch Święty codziennie ma dla nas nowe zadania. I to od nas zależy, na ile chcemy naszą rzeczywistość przeżywać z Duchem Świętym” – tłumaczył ks. Dąbrowski.

Prelegent ubolewał nad faktem, że coraz więcej młodzieży rezygnuje z przyjęcia sakramentu bierzmowania, a znaczna jej część przyjmuje go z bardzo małą świadomością. Przesunięcie wieku bierzmowanych jest dobrym rozwiązaniem, ale nie rozwiąże to wszystkich problemów. – Zastanówmy się, co chcemy osiągnąć. Jaki jest nasz cel? Czy chcemy stworzyć elitę kościelną z młodych, czy tylko załatwić sprawę? – pytał.

Bp Jerzy Mazur, zwracając się do kapłanów, podsumował kończący się rok duszpasterski w diecezji ełckiej. Wyraził wdzięczność zebranym za zaangażowanie i czynny udział w uroczystościach jubileuszowych, a także w trwającym od czerwca I Kongresie Misyjnym Diecezji Ełckiej.

Przypomniał, że w październiku przyszłego roku w Watykanie odbędzie się synod biskupów na temat młodzieży, gdzie będzie mowa także o przygotowaniach do ŚDM w Panamie. Zwrócił się do księży z zachętą, aby wspierali te inicjatywy swoją modlitwą.

Zwracając się do proboszczów, biskup zwrócił uwagę na większą współpracę z katechetami i animatorami w parafiach. „Jeżeli chcemy formować młodzież, to nie z marszu. Ożywmy KSM i oazę w parafiach. Jest to czas, żeby zachęcić młodzież do zaangażowania się w życie Kościoła. Jeżeli chcecie mieć wpływ na katechizację, potrzebne są częstsze spotkania z katechetami i animatorami” – mówił hierarcha.

Biskup podkreślił znaczenie nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. Zachęcił do większego zaangażowania w propagowanie tego nabożeństwa. „Jeśli nie uczestniczymy w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca, nie wypełniamy prośby Matki Najświętszej” – zauważył.

Wskazał na konieczność podtrzymywania świadomości misyjnej Kościoła. Spotkaniom towarzyszy Tydzień Misyjny, który przeżywamy pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Hierarcha zachęcił, aby kapłani mieli jasną świadomość misyjną i gotowość angażowania się w dzieła misyjne.

Zaapelował, by serca i umysły kapłanów zwrócone były ku misjom. „Oby duch misyjny nie opuszczał nas. Myślę, że lata, w których realizujemy program duszpasterski również będą sprzyjały, aby była większa świadomość misyjna. W 2019 r miesiąc październik będzie miesiącem misyjnym” – wyjaśnił biskup.

Istotnym elementem spotkań rejonowych jest praca w grupach. Tym razem dyskusja dotyczyła sakramentu bierzmowania i wieku osób bierzmowanych. Uczestnicy szukali również sposobów rozwiązania trudności w duszpasterstwie młodzieży w parafiach oraz zastanawiali się w jaki sposób parafia wspiera młodzież, aby mogła wziąć udział w ŚDM w Panamie w 2018 r.

Podsumowanie pracy w grupach zostanie wzięte pod uwagę w przygotowaniu diecezjalnych materiałów duszpasterskich.