Ełk: Marsz dla Życia i Rodziny po raz 6. przeszedł ulicami Ełku

W uroczystość Trójcy Świętej już po raz szósty ulicami Ełku przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.

Ponad 400 mieszkańców miasta zgromadziło się przy katedrze św. Wojciecha w Ełku, aby zamanifestować swoje przywiązanie do tradycyjnych wartości i szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Ich wspólnym mianownikiem było hasło „Czas na rodzinę”. Uczestnicy Marszu, zawierzając rodziny miłosierdziu Bożemu przeszli ulicami miasta do Centrum Edukacji Ekologicznej, aby wziąć udział w I Festiwalu Dużych Rodzin – Senior w Rodzinie.

„Najlepsza drużyna to moja rodzina!”, „Mama i Tata – najlepszy zawód świata”, „Bóg mocą, Rodzina siłą”, „100% radości z rodzinnej miłości”, „Wybieram życie”- to niektóre hasła, jakie były niesione podczas manifestacji. W marszu uczestniczyły przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale także członkowie ruchów i stowarzyszeń, duchowni, działacze społeczni i osoby życia publicznego z rodzinami.

„To ważne, aby o rodzinie mówić i dbać o nią na każdej płaszczyźnie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że coraz częściej we własnych rodzinach oddalamy się od siebie, poświęcając swój czas na wirtualne życie, odcinając się przez to od najbliższych. Takiemu zachowaniu chcemy powiedzieć wyraźne –STOP! Żadne gadżety czy wirtualne znajomości nie zastąpią nam mamy i taty. To właśnie w rodzinie kształtujemy się, wychowujemy i żyjemy” – powiedziała Monika Zubowicz, prezes KSM Diecezji Ełckiej.

Małgorzata i Łukasz Gredel, dając świadectwo ze swojego życia, mówili o wartości sakramentu małżeństwa i zachęcali do życia w czystości przedmałżeńskiej: „Warto być razem. Warto przysiąc sobie nawzajem wierność i uczciwość małżeńską i według planu Bożego budować i kształtować swoją rodzinę”.

W marszu brały udział także rodziny wielopokoleniowe. „Skłoniła nas chęć dania świadectwa znaczenia prawdziwej rodziny. Żeby rodzina była zdrowa, to trzeba spędzać dużo czasu ze sobą nawzajem i z własnymi dziećmi. Chcemy też dać wyraz naszej troski o życie od poczęcia do naturalnej śmierci, bo ludzkie życie ma największą wartość”- mówili państwo Teresa i Czesław Kosak, którzy na marsz przyszli ze swoimi dziećmi i wnukami.

„Marsz dla Życia i Rodziny to doskonała okazja, aby dać świadectwo przywiązania do wartości rodzinnych. Jesteśmy dumni ze swoich rodzin. Dzieci, które mamy są dla nas darem od Boga, a nie obciążeniem, a nasi współmałżonkowie są dla nas najważniejszymi osobami, z którymi budujemy naszą codzienność” – podkreślił Sylwester Darmofał, inicjator Marszów dla Życia i Rodziny w Ełku.

Organizatorem marszu w Ełku był Wydział Duszpasterstwa Rodzin, Stowarzyszenie DUC IN ALTUM przy wsparciu ogólnopolskiej organizacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny i KSM Diecezji Ełckiej. Patronat nad Marszem dla Życia i Rodziny w Ełku objęli: ordynariusz diecezji bp Jerzy Mazur oraz prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny został zorganizowany w 2006 roku w Warszawie. Od tamtej pory do wydarzenia dołączyło już kilkadziesiąt miast z terenu całego kraju.

W niedzielę, pod hasłem „Czas na rodzinę” Marsze Dla Życia i Rodziny przeszły ulicami 50 miast. W tym roku marsze organizowane są w około 140 miastach, które rozpoczęły się od początku marca i potrwają do września.