Ełk: otwarcie nowej Kaplicy w Karmelu Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W Ełku została otwarta nowa Kaplica w Karmelu Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur. Otwarcie kaplicy było połączone ze wspomnieniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest Współpatronką tego klasztoru. Wśród gości był o. Wojciech Ciak, delegat Prowincjała ds. Mniszek Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

– Gromadzimy się na tej uroczystości, aby dziękować dobremu Bogu za łaskę tworzenia nowej fundacji Karmelu terezjańskiego w Ełku. Nie jest to poświecenie Kaplicy, ale błogosławieństwo. Oznacza to, że od dzisiaj będą tu sprawowane Msze św. – powiedział ks. dr Jacek Uchan, kapelan sióstr karmelitanek.

W homilii bp Jerzy Mazur zwrócił uwagę na obecność Boga w życiu każdego człowieka. Zachęcał, aby przez modlitwę różańcową zawierzyć się Maryi. – Jezus Chrystus uczy trwania w miłości i miłowania Boga ponad wszystko. Uczy nas miłowania drugiego człowieka – wyjaśniał hierarcha.

Zwracając się do Sióstr, bp Mazur wyraził wdzięczność za tą szczególną misję, do której Bóg je powołał i przysłał na ziemię ełcką. Życzył umocnienia w Duchu Świętym na drodze rozpoznawania woli Bożej i wypełniania jej w codziennym klasztornym życiu. – Niech to miejsce, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem, który jest Miłością, będzie dla was i dla wszystkich, w intencji których będziecie się modlić, przygotowaniem się do Nieba; również dla tych, którzy będą tu przychodzić wypraszajcie Boże Królestwo – apelował biskup.

Siostry Karmelitanki przygotowały oprawę liturgiczną, do której zaprosiły również dzieci. W tym dniu najmłodsi mogli uczestniczyć w habitach zakonnych. Dzieci w procesji niosły relikwie św. Tereski.

Karmelitanki Bose przybyły do Ełku 13 lat temu na zaproszenie biskupa ełckiego. Pierwszą Patronką Klasztoru jest Maryja Matka Nadziei, a drugą – św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Przez pierwsze cztery lata Siostry, tymczasowo mieszkały przy katedrze ełckiej. Był to czas wzmożonej modlitwy i działania, by przygotować odpowiednie miejsce i rozpocząć budowę klasztoru. Od 8 grudnia 2008 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Siostry wprowadziły się do Klasztoru.