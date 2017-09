Ełk: W Ełku ruszył „Przystanek Historia”

W czwartek 27 września 2017 r., w Centrum Oświatowo Dydaktycznym Diecezji Ełckiej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Przystanek Historia”. Cykl spotkań o tematyce historycznej został przygotowany przez Oddział Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Ełczanie zainteresowani historią obejrzeli film dokumentalny pt. „Liczył się tylko honor”, w reż. Eugeniusza Szpakowskiego z 2009 r. Wprowadzenie w cykl oraz temat dokonał dr Waldemar Wiczewski, naczelnik OBEP IPN w Białymstoku.

Jak wyjaśniał dr Wilczewski: „Białostocki Odział IPN od kilku już lat prowadzi sieć terenowych punktów, które nazywamy „Przystanek Historia”. Takie „Przystanki Historia” są organizowane w różnych miastach województwa Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Dotychczas mieliśmy osiem takich punktów, m.in. w Suwałkach, Piszu, a nawet w Wilnie. Teraz inaugurujemy kolejne takie „Przystanki”. W najbliższych dniach otworzymy taki punkt również w Grodnie. Celem naszych działań jest stworzenie przestrzeni i sposobności do żywego spotkania wokół filmu o konkretnych osobach, wydarzeniach historycznych, gdzie będzie można podyskutować, dowiedzieć się też czegoś o działaniach IPN” – wyjaśnia dr Wilczewski.

S. Blanka Szymańska, dyrektor ełckiej COD w słowach powitania przybyłych gości oraz uczestników wyraziła nadzieję, że „Przystanek Historia”, realizowany w Ełku spotka się z zainteresowaniem. „Tematy, które będą podjęte podczas comiesięcznych spotkań niech staną się inspiracją do stworzenia „wspólnoty” historycznej w naszym mieście” – powiedziała s. Szymańska.

Jak zapewnia Naczelnik OBEP IPN, oferta edukacyjna nie dotyczy tylko dorosłych, ale również jest przygotowana dla dzieci, młodzieży. „Prowadzimy zajęcia w szkołach, w liceach, a nawet z najmłodszymi dziećmi. Staramy się z naszymi wykładami, lekcjami, wystawami, filmami docierać do każdej grupy społecznej” – podkreśla naczelnik.

Cykliczne „Przystanki” będą dotyczyły konkretnych osób, wydarzeń historycznych. „Dzisiaj mówiliśmy o całej grupie młodych ludzi tzw. „Orląt Grodzieńskich”, którzy w chwili próby, zdali egzamin. Takim wątkiem przewodnim naszych spotkań będą konkretne osoby. Chciałbym zaprosić wszystkich do przyjrzenia się tym, którzy w tych najtrudniejszych czasach, sytuacjach zdali egzamin. Byli tak uformowani, że w chwili próby stanęli do walki, a trzeba zauważyć, że była to różna walka. Czasem była to walka z bronią w ręku, jak o tym dzisiaj mówiliśmy, ale też będzie walka słowem, tak jak mamy to w przypadku bł. ks. Popiełuszki. A inny rodzaj walki prowadziły dzieci ofiar zbrodni katyńskiej” – tłumaczy dr Wilczewski.

Na „Przystanek Historia” zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane ciekawą lekcją historii. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek 26 października o godz. 19.00 w Centrum Oświatowo Dydaktycznym w Ełku. Tematem przewodnim będzie rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.