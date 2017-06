Ełk: Wkrótce Marsz dla Życia i Rodziny (zapowiedź)

W niedzielę 11 czerwca 2017 r. ulicami wielu miast w Polsce, w tym w Ełku, przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku odbędzie się on pod hasłem „Czas na rodzinę”.

Jak podkreślają organizatorzy Marsze dla Życia i Rodziny są manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. W Polsce jest organizowany już od dwunastu lat. Wydarzenie to wyróżnia afirmatywny charakter, ponieważ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny.

Sylwester Darmofał, inicjator Marszów dla Życia i Rodziny w Ełku wyjaśnia, że udział w inicjatywie jest również okazją, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości. „To jest nasze świadectwo i świadectwo naszych rodzin” – zachęcił.

„Mam nadzieję, że wzorem lat ubiegłych w ełckim Marszu dla Życia i Rodziny udział wezmą nie tylko rodziny z dziećmi, ale także różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia, które stają w obronie życia ludzkiego i wartości rodzinnych. Zachęcam do włączenia się w tą radosną manifestację życia!” – zaznaczył ks. Paweł Tober, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Duchowny przypomniał, że w Ełku, uczestnicy Marszu spotykają się przy katedrze św. Wojciecha o godzinie 14.30, aby wspólnie, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego zainaugurować VI Marsz dla Życia i Rodziny. Następnie zabrani przejdą ulicami miasta do Centrum Edukacji Ekologicznej, aby wziąć udział w I Festiwalu Dużych Rodzin – Senior w Rodzinie, gdzie zaprezentują się rodziny muzykujące, zespoły „Pojezierze”, „Kalina”, „Skansen Band”. Przy CEE będą przygotowane liczne atrakcje nie tylko dla najmłodszych.

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny został zorganizowany w 2006 roku w Warszawie. Od tamtej pory do wydarzenia dołączyło już kilkadziesiąt miast z terenu całego kraju. Marsze są okazją do tego, by pokazać swoje przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunku do życia ludzkiego od poczęcia aż po naturalną śmierć. W marszach uczestniczą przede wszystkim rodziny z dziećmi, nie brak także przedstawicieli różnego rodzaju ruchów i stowarzyszeń.