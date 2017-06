Episkopat Niemiec złożył hołd Helmutowi Kohlowi

Helmut Kohl był osobowością mającą dalekosiężne spojrzenie historyczne. Wraz z jego śmiercią kończy się pewna era – tak na wiadomość o zgonie tego polityka zareagował przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów kardynał Reinhard Marx. Długoletni kanclerz Niemiec Zachodnich i pierwszy szef rządu zjednoczonych Niemiec zmarł 16 czerwca w Ludwigshafen w wieku 87 lat.

„Kościół Niemiec jest wdzięczny za chrześcijańskie świadectwo Helmuta Kohla. Wszędzie tam, gdzie deptane były wartości wolnego społeczeństwa, bez względu na to, w jakim kraju świata, nawoływał on do przestrzegania tych wartości” – oświadczył arcybiskup Monachium i Fryzyngi. Podkreślił, że polityk ten „chciał i potrafił budować Europę w oparciu o swoje przekonania wynikające z chrześcijaństwa”. Przy tym wielką jego pasją było występowanie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, która „na plan pierwszy wysuwa człowieka w oparciu o społeczną naukę Kościoła” – dodał kardynał.

Przypomniał, że Kohl regularnie był gościem Katholikentagów – zjazdów niemieckich katolików i często zasięgał rady katolickich teologów, a jednym z takich jego teologicznych doradców był kard. Karl Lehmann. Kościół jest wdzięczny, iż „Helmut Kohl z wizjonerską siłą, odważnie, wytrwale i z wielkim darem przekonywania i mediacji prowadził do jedności Niemiec i przyczynił się wraz z innymi do jej osiągnięcia” – napisał we wspomnieniu pośmiertnym przewodniczący niemieckiego episkopatu. Podkreślił, że był on zarazem „kanclerzem idei europejskiej”.

Kard. Marx wspomniał też o osobistych spotkaniach kanclerza z Janem Pawłem II podczas wizyt papieża w Niemczech w latach 1987 i 1996 roku. „Gdy w 1996 obaj wspólnie przeszli przez Bramę Brandenburską, była to historyczna chwila”, stwierdził purpurat. Przypomniał, że były kanclerz spotkał się również z Benedyktem XVI podczas jego wizyty w Niemczech we wrześniu 2011 roku.

Urodzony 3 kwietnia 1930 w Ludwigshafen Helmut Kohl był w latach 1969-76 premierem Nadrenii-Palatynatu, a w latach 1982-98 kanclerzem Niemiec. Do jego sukcesów politycznych należy niewątpliwie ważny udział w procesie jednoczenia Niemiec i w budowaniu jedności europejskiej, włącznie z trudnym procesem wprowadzania wspólnej waluty euro. Od 1973 roku przez 25 lat Kohl był przewodniczącym niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU).

Podczas pełnienia urzędu kanclerza ten głęboko wierzący katolik utrzymywał kontakty z biskupami, kardynałami i papieżami. W sprawy religijne angażował się także po odejściu z aktywnego życia politycznego. Przyczynił się m.in. do odbudowy Wyższej Szkoły Studiów Judaistycznych w Heidelbergu, założył też Fundację przy katedrze cesarskiej w Spirze. Symbolem jedności europejskiej była dla Kohla romańska świątynia w jego rodzinnym Ludwigshafen.