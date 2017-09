„Eucharystia – Tajemnica celebrowana” – zjazd liturgistów w Łodzi

„Eucharystia – Tajemnica celebrowana” – to tytuł 53. sympozjum wykładowców liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych, które w dniach 12- 14 września odbywa się w Łodzi.

Dzień przed rozpoczęciem sympozjum, 11 września, w Wyższym Seminarium Duchownym miało miejsce posiedzenie Komisji Liturgicznej działającej przy Konferencji Episkopatu Polski, która w czasie swoich obrad zatrzymała się nad wskazaniami dotyczącymi homilii. Członkowie komisji omówili zagadnienia dotyczące obrzędu sakramentu bierzmowania, nabożeństwa Droga Miłosierdzia, a także zajęli się aktualnymi kwestiami i zagadnieniami liturgicznymi w Kościele.

W pierwszym dniu uczestnicy sympozjum wysłuchali referatów trzech prelegentów: ks. prof. KUL dr hab. Piotra Kulbackiego nt. Eklezjologii Liturgicznej, ks. prof. UMK dr hab. Daniela Brzezińskiego, który zaprezentował referat zatytułowany: „Ars celebrandi Eucharystii jako mistagogia liturgiczna”, a także ks. prof. UAM dr hab. Dariusza Kwiatkowskiego, który mówił o pentekostalizacji kultu Eucharystii.

Wieczorem w bazylice archikatedralnej przybyli na sympozjum uczestniczyli w Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem bp. Marka Marczaka. Wraz z administratorem archidiecezji łódzkiej liturgię koncelebrowali bp Adam Bałabuch, bp Piotr Greger, bp Rudolf Pierskała oraz duchowni przybyli na łódzką konferencję.

Rozpoczynając liturgię ks. bp Marczak zwrócił się do uczestników sympozjum – wierzę, że to naukowe spotkanie będzie owocne nie tylko teoretycznie, ale przełoży się na wymierne płaszczyzny życia Kościoła w Polsce – podkreślił.

W homilii bp Adam Bałabuch mówił o wspomnieniu Imienia Maryi, które wzywane jest w Kościele jako pomoc i obrona. – Tak dzieje się od samego początku. Wyrazem tego jest choćby antyfona „Pod Twoją obronę”, którą odmawiali pierwsi chrześcijanie wyzywając pomocy Maryi w trudnych okresach prześladowań – podkreślił.

Biskup zwrócił uwagę na biblijne znaczenie imienia w Piśmie świętym, które wyraża to wszystko, co daną osobę charakteryzuje. Tego wszystkiego, kim dana osoba jest i co sobą reprezentuje, a wiec jej charakter, cechy, znaczenie, dążenia, posłannictwo. Dziś chcemy zatrzymać się nad szczególnym imieniem tej, do której posłany został archanioł Gabriel – Dziewicy, której na imię Maryja! – podkreślił biskup.

Przypomniał, że każda Eucharystia, to czas słuchania Jezusa, a z drugiej strony uczestniczenie w Jego zwycięstwie. Każde zwycięstwo, które odnosimy w naszym życiu, odnosimy w imię Maryi. Każde zwycięstwo, które pojawiło się w dziejach Kościoła, w życiu i dziejach narodów, zakorzenione jest ostatecznie w tym zwycięstwie Jezusa Chrystusa, które ponawiamy na ołtarzu, to zwycięstwo krzyża – śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa – dodał bp Bałabuch.

– W ogólnopolskim spotkaniu liturgistów, bierze udział blisko 80 uczestników z całej Polski. Wśród nich są profesorowie wydziałów teologicznych i wykładowcy wyższych seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych – mówi ks. dr Karol Litawa z Łodzi, organizator łódzkiego zjazdu.

Sympozjum zakończy się w czwartkowe popołudnie. Do tego czasu uczestnicy wysłuchają kolejnych wykładów oraz odwiedzą Pabianice wraz z świątynią, w której ochrzczony został Rajmund Kolbe, późniejszy św. Maksymilian – męczennik Auschwitz, a także Łask wraz z zabytkową kolegiatą – sanktuarium Matki Bożej Łaskiej.