Ewangeliczna rewolucja Franciszka

Rewolucja papieża Franciszka polega na tym, że podchodzi on do zagadnień w kategoriach ewangelicznych, podczas gdy tradycja europejska cierpi na intelektualizm, który ogarnął cały kontynent. Kard. Angelo Scola, arcybiskup Mediolanu, który za tydzień gościć będzie papieża, odpowiada na pytania dziennika „La Repubblica” dotyczące nie tylko tej wizyty.

Na przykład, dlaczego jego zdaniem reformy Franciszka napotykają na opory i krytykę części Kościoła. Według kard. Scoli, zjawisko to jest nieuniknione. „Papież reprezentujący ten styl był uzdrawiającym ciosem dla historii, jaki wymierzył nam Duch Święty, ażeby nas obudzić. Ze strony Franciszka mamy do czynienia z prowokacją w pełnym etymologicznym znaczeniu tego słowa. Stawia on nas w obliczu chrześcijańskiego powołania bez taryfy ulgowej. Wychodzi zawsze od gestów, od przykładów, od kultury ludu karmiącej się określoną teologią. Stąd bierze początek jego nauczanie. Na te elementy należy patrzeć jak na całość, w przeciwnym razie grozi nam, że jego propozycje odczytywać będziemy w sposób ideologiczny” – powiedział kardynał.

Arcybiskup Mediolanu przekonany jest, że „papież potrafi dostrzec głębokie intencje towarzyszące tym, którzy wysuwają uzasadnione zastrzeżenia i unika przekształcania trudności w jałową dialektykę konfliktu”.

Kardynał, który ukończył 75 lat, po wizycie Franciszka przejdzie na emeryturę. Na pytanie, czego by oczekiwał po swoim następcy, odpowiada, że „potrzebny jest pasterz, który będzie kontynuował proces upraszczania i odda umysł i serce temu, co jest najistotniejsze: Ewangelii radości!”. Radziłby mu też to, co usłyszał on Jana Pawła II, gdy mianował go Patriarchą Wenecji: „Dam ci jedną tylko radę: bądź sobą”.