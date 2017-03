Fatima przygotowuje się na główne uroczystości

Ponad 7000 osób będzie pracować na terenie sanktuarium w Fatimie podczas głównych uroczystości jubileuszu stulecia objawień maryjnych. W obchodach tych, pomiędzy 12 i 13 maja, uczestniczyć będzie również papież Franciszek, a także ponad milion wiernych spodziewanych w tych dniach w portugalskiej miejscowości.

Większość osób, które wesprą pracowników sanktuarium stanowić będą funkcjonariusze policji, służb bezpieczeństwa, a także osoby pomagające ekipom telewizyjnym i wolontariusze. Jak oszacowała Helena Cardinali, szefowa związku zawodowego Pracowników Sektora Hotelarstwa, Turystyki i Gastronomii, w miesiącach od maja do października, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, zatrudnionych jest w nim na podstawie umów o pracę 5000 osób. – Te miesiące to okres o największej liczbie gości w Fatimie. Obecny rok tymczasem będzie wyjątkowy z uwagi na wizytę papieża – dodała Cardinali.

Według przedstawicieli policji w Fatimie, tylko do koordynacji ruchu drogowego i zapewnienia bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do, oraz wewnątrz tej portugalskiej miejscowości, podczas wizyty Franciszka, potrzebnych będzie około 560 pracowników policji i służb. Jak ujawnił komendant oddziału obrony cywilnej w Fatimie Mario Silvestre, dzień przed przybyciem Ojca Świętego do Fatimy skontrolowane zostaną wszystkie samochody wjeżdżające do niej. – Plan operacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu papieża jest już niemal gotowy. Będzie on wdrażany w życie od 5 maja br. – poinformował Silvestre, zaznaczając, że w mieście powstaną dodatkowe parkingi.

Według przedstawicieli zespołu przygotowującego wizytę Franciszka w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, pewne jest, że na jego terenie 12 maja pojawi się co najmniej 500 tys. gości. Górna granica liczby spodziewanych pielgrzymów może dojść do 1,5 mln osób.