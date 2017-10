Festiwal Józefa Czapskiego w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

W Polsce, Francji i Rosji trwa międzynarodowy festiwal twórczości Józefa Czapskiego. Na 12 wystawach obejrzeć można aż 120 rzadko dostępnych dla publiczności prac artysty. Festiwalową wystawę przygotowało również stołeczne Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

To pierwsza edycja międzynarodowego festiwalu, którego pomysłodawczynią i koordynatorką jest Elżbieta Skoczek, autorka portalu nt. twórczości Czapskiego www.jozefczapski.pl. – Dla Czapskiego ważne było malarstwo. Nie mogąc wrócić po wojnie do Polski, chciał, by Ci najbliżsi, którzy żyją w ojczyźnie pod zniewoleniem komunizmu mogli się z nim „kontaktować” poprzez to, co namalował – mówi inicjatorka festiwalu.

Na 12 festiwalowych wystawach zaprezentowano aż 120 rzadko dostępnych dla publiczności prac, które na co dzień zamknięte są w magazynach instytucji państwowych lub w prywatnych kolekcjach, w tym najpopularniejszy pejzaż „Widok z sopockiej plaży” ze zbiorów Muzeum Sopotu. Inny obraz Czapskiego przywieziony został specjalnie z Nowego Jorku, by – w Piękna Gallery w Warszawie – mogła go zobaczyć polska publiczność. Dzieła Czapskiego będzie można zobaczyć w czasie specjalnego wykładu organizowanego w niedostępnym na co dzień mieszkaniu Czesława Miłosza w Krakowie. W festiwalu uczestniczą też Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Śląskie w Katowicach.

W ramach festiwalu wystawę „Czapski dzisiaj. Malarstwo i rysunek…” przygotowało również Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Podczas wystawy pokazana zostanie kolekcja dzieł Czapskiego zapoczątkowana przez ks. Andrzeja Przekazińskiego, który w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku kupował jego rysunki. Jest to największy zbiór rysunków Czapskiego poza będącym w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie Archiwum Józefa Czapskiego.

Pierwsza wystawa prac artysty odbyła się w okresie maj-czerwiec 1986, kolejna luty-kwiecień 1990. Obie dotychczasowe wystawy cieszyły się dużą popularnością, mimo że realizowane były w czasach politycznie nieprzychylnych dla Józefa Czapskiego, który w swoim życiu nie tylko był artystą, ale także politykiem, dyplomatą, żołnierzem, emigrantem silnie związanym z paryską „Kulturą”.

W zbiorach stołecznego muzeum archidiecezjalnego znajduje się także 6 obrazów olejnych, które wraz z wybranymi rysunkami będą prezentowane do 28 stycznia 2018 r.

W programie festiwalu zaplanowano również kilkanaście wykładów i spotkań poświęconych życiu i twórczości Czapskiego. Festiwal zakończy się 7 listopada. Program wydarzeń dostępny na stronie internetowej: www.jozefczapski.pl.

Józef Czapski urodził się 3 kwietnia 1896 r. w Pradze. Malarz, pisarz, krytyk, żołnierz, współzałożyciel paryskiej „Kultury”. Jeden ze współzałożycieli Komitetu Paryskiego, ugrupowania, którego twórczość przez pół wieku oddziaływała na sztukę polskich malarzy. Zmarł 12 stycznia 1993 r. w Maisons-Laffitte.