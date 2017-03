Festiwal Życia w Zielonej Górze

Tegoroczny Festiwal Życia potrwa w Winnym Grodzie od 20 do 25 marca. Będzie film, przedstawienie kleryków, debata o rodzinie, duchowa adopcja, a nawet wystąpi lwowska opera.

Festiwal Życia to cykl wydarzeń modlitewnych i kulturalnych związanych z promowaniem wartości życia ludzkiego i rodziny. Jego kulminacją są obchody uroczystości Zwiastowania Pańskiego przypadające 25 marca. Inicjatywa jest związana z przypadającym w marcu Narodowym Dniem Życia ustanowionym przez Parlament RP oraz Dniem Świętości Życia ustanowionym przez Kościół katolicki.

Festiwal Życia wyrósł na Marszu dla Życia i stopniowo rozbudowywał się. Dziś to jest już tydzień wypełniony różnego rodzaju wydarzeniami. Święto życia rozpocznie się od projekcji filmu „Anioł” ze wstępem ks. Andrzej Draguły. W kolejnym dniu klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu zaprezentują swoją najnowszą sztukę opartą o książkę „Mały Książę”.

W tym roku będzie nawet opera! – Jesteśmy partnerem Fundacji Krzewienia Edukacji Kulturalnej „Otwórz Serca” w organizacji opery lwowskiej „Mojżesz” w Zielonej Górze. Fundacja zbiera fundusze dla dzieci ukraińskich z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie. My też chcemy pomóc tym najmniejszym – wyjaśnia ks. Mariusz Dudka, duszpasterz rodzin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Natomiast ostatniego dnia, w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, będzie można podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

W tym roku na zakończenie festiwalu nie będzie Marszu dla Życia. Będzie, podobnie jak w całej Polsce, 11 czerwca. – W tym roku po raz pierwszy oddalimy Marsz dla Życia od festiwalu, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy wejść struktury ogólnopolskiego Marszu dla Życia i Rodziny. I stąd hasło tegorocznego Festiwalu Życia brzmi: „Czas na rodzinę” – wyjaśnia ks. Dudka.

Hasło, jak zauważa duszpasterz rodzin, to zaproszenie do wielkoduszności. – Chcemy, aby podczas marszu odbyła się parada wózków dziecięcych. Chcemy zaprosić rodziców z małymi dziećmi, aby przyjechali ze swoimi pociechami, a także tych, których dzieci nie mieszczą się do swoich wózków, aby przekazali go potrzebującym – zachęca ks. Mariusz Dudka.

Festiwal Życia koordynuje diecezjalne duszpasterstwo rodzin.