„Józef i Maryja” – nowy film biblijny na ekranach polskich kin

mip, materiały prasowe / bd, Warszawa, 2016-12-30

Fot. materiały prasowe

W święto Trzech Króli - 6 stycznia - na ekrany polskich kin trafi kanadyjski dramat biblijny „Józef i Maryja” z Kevinem Sorbo w roli Józefa. Dystrybutorem najnowszego filmu Rogera Christiana jest Kondrat-Media.

„Józef i Maryja” to dramat biblijny oparty na losach Eliasza, pobożnego rabina, który po śmierci przyjaciela opiekuje się jego rodziną. Podczas rzezi niewiniątek giną dzieci, nad którymi obiecał sprawować opiekę i od tej chwili pomszczenie ich śmierci, staje się jego życiową misją.



Przebywanie z Maryją, Józefem i młodym Jezusem, sprawia, że Eliasz zaczyna zastanawiać się nad motywami zemsty i jej sensem. Kiedy przychodzi długo oczekiwany moment zemsty, Eliasz staje przed wyborem morderstwa i pomszczenia śmierci bliskich osób, a podarowania życia i miłosiernego przebaczenia.



„Józef i Maria” to historia o inspiracji i nadziei oraz o miłosierdziu jako przeciwieństwie zemsty. Ukazuje piękno codziennego życia i wzajemną bliskość członków Świętej Rodziny. Akcja filmu rozgrywa się w czasie dzieciństwa Jezusa, zanim objawił się On, jako Syn Boży i ostatecznie zmienił bieg ludzkości.



W rolę tytułowych bohaterów wcielił się znany szerokiej publiczności z serialu „Herkules” Kevin Sorbo oraz Lara Jean Chorostecki. Partnerem filmu jest Orszak Trzech Króli, w czasie którego będzie można wygrać bilety na pokazy kinowe.



"Józef i Maryja", reżyseria: Roger Christian, dystrybucja: Kondrat Media, produkcja: Kanada 2016.

reżyseria: Roger Christian

scenariusz: Julie KimKariné Marwood

produkcja: Kanada 2016

czas trwania: 1 godz. 22 min.

premiera: 6 stycznia 2017 (Polska), 5 lipca 2016 (świat)

w rolach tytułowych:

Józef: Kevin Sorbo:

Maryja: Lara Jean Chorostecki

