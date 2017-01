"Ślady stóp" w kinach od 20 stycznia

Reklama, ms / bd, Warszawa, 2017-01-20

Fot. Materiał prasowy

Poszukuję 10 dzielnych podróżników chętnych przejść 1000 kilometrów w 40 dni. Dotarcie do celu nie jest zapewnione. Obiecuję cierpienie i na przemian przejmujące zimno i nieznośny upał. Najprawdopodobniej nabawisz się kontuzji, obolałych mięśni i pęcherzy na stopach. Zniechęcenie i pokusa zrezygnowania zapewnione codziennie. Snu – niewiele, czasem na zimnej ziemi. Nieuniknione przypadki zabłądzenia, jednak... Nagrodą może być odnalezienie siebie. Tak zaczyna się ta opowieść o drodze i poszukiwaniu.

Najnowszy film Juana Manuela Cotelo, twórcy światowego hitu „Ziemia Maryi".

Film drogi, inny niż wszystkie do tej pory – elektryzujący, klimatyczny, wciągający widzów w fizyczną i duchową przygodę. „Ślady stóp” to film, w którym widz staje się pielgrzymem i wraz z bohaterami dostaje szansę na odkrycie swojej drogi życia, swojego Camino.



„Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność” (Jan Paweł II).

