Franciszek: Jestem tu pośród was jako kapłan i wkraczam do Mediolanu jako ksiądz

Jestem tu pośród was jako kapłan, wkraczam do Mediolanu jako ksiądz – powiedział Franciszek podczas spotkania na osiedlu „Białe Domy” w dzielnicy Forlanini.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziękuję wam za powitanie. To właśnie wy przyjmujecie mnie u wrót Mediolanu, a jest to dla mnie wielkim darem: wkroczenie do miasta spotykając twarze, rodziny, wspólnotę.

I dziękuję wam za dwa szczególne dary, jakie mi ofiarowaliście.

Pierwszym z nich jest stuła, znak typowo kapłański, który porusza mnie w sposób szczególny, ponieważ przypomina mi, że jestem tu pośród was jako kapłan, wkraczam do Mediolanu jako ksiądz. Tej stuły nie kupiliście już gotowej, ale została wytworzona tutaj, została utkana przez niektórych z was własnymi rękoma. To sprawia, że jest ona o wiele bardziej cenna i przypomina, że chrześcijański kapłan jest wybierany spośród ludu i aby służyć ludowi. Moje kapłaństwo, podobnie jak waszego proboszcza i innych kapłanów, którzy tu pracują, jest darem Chrystusa, ale jest „tkane” przez was, przez nasz lud z jego wiarą, jego trudem, modlitwami, łzami … To widzę w znaku stuły.

A następnie sprezentowaliście mi ten obraz waszej Matki Bożej: jakim był wcześniej i jaki jest teraz po renowacji. Wiem, że w Mediolanie wita mnie Matka Boża na szczycie katedry; ale dzięki waszemu darowi Matka Boża wita mnie już stąd, u wrót miasta. I to jest ważne. Przypomina mi o trosce Maryi, biegnącej na spotkanie z Elżbietą. Jest to staranie, troska Kościoła, który nie zostaje w centrum, aby czekać, ale wychodzi na spotkanie wszystkich, na obrzeża, wychodzi także na spotkanie niechrześcijan, również osób niewierzących …; i niesie wszystkim Jezusa, który jest miłością Boga, który stał się ciałem, który nadaje sens naszemu życiu i zbawia je od zła. Znamienny jest również fakt renowacji: wasza Matka Boża została poddana renowacji, podobnie jak Kościół zawsze potrzebuje „renowacji”, bo składa się z nas, grzeszników. Pozwólmy, aby Bóg dokonał naszej renowacji swoim miłosierdziem. Dajmy sobie oczyścić serce, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu. Matka Boża jest bez grzechu, ona nie potrzebuje renowacji, ale jej posąg tak. W ten sposób Matka uczy nas, byśmy dali się oczyścić miłosierdziem Boga, aby świadczyć o świętości Jezusa.

Serdecznie dziękuję za te dary! Dziękuję przede wszystkim za przybycie, za wasze powitanie i modlitwę, która mi towarzyszy u wrót Mediolanu. Niech was Pan błogosławi a Matka Boża was strzeże.