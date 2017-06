Franciszek odwiedził prezydenta Włoch

Papież Franciszek złożył 10 czerwca przed południem oficjalną wizytę prezydentowi Republiki Włoskiej w Kwirynale. Rezydencję trzydziestu papieży od 1583 do upadku Państwa Kościelnego, a następnie czterech królów papież Argentyńczyk odwiedził po raz pierwszy 14 listopada 2013, a więc krótko po swoim wyborze, gdy szefem państwa był Giorgio Napolitano.

Do Kwirynału Franciszek przybył tym samym granatowym samochodem osobowym, którego używa na terenie Rzymu, o godz. 10.55. Po 25-minutowej prywatnej rozmowie prezydent Sergio Mattarella zaprosił papieża do odnowionej niedawno kaplicy Zwiastowania, gdzie modlili się razem bez świadków.

W przemówieniu powitalnym Mattarella przypomniał o włoskich korzeniach Franciszka, wiele miejsca poświęcił zaangażowaniu Kościoła i państwa w ochronę środowiska, wspominając o porozumieniu klimatycznym z Paryża, od którego Włochy nigdy nie odstąpią, jak podkreślił. A także o problemie migracji i sytuacji w Unii Europejskiej.

W odpowiedzi papież Franciszek także wspomniał o swoich włoskich korzeniach, po czym przeszedł do bieżących wydarzeń i problemów, zaczynając od terroryzmu, „który znajduje pożywkę w fundamentalizmie i zjawisku migracji, potęgowanym przez wojny oraz poważne i utrzymujące się nierówności społeczne i gospodarcze w wielu częściach świata”, a także o trudnościach, jakie ma szczególnie młodzież w znalezieniu „stałej i godnej pracy, co przyczyniłoby się do wzrostu nadziei na przyszłość oraz do narodzin nowych rodzin i dzieci”.

Franciszek wyraził radość, że do problemów tych Włosi podchodzą, czerpiąc „z obfitych zasobów duchowych i starają się wyzwania te przekształcić w sposobność do wzrostu i nowe szanse”.

Dowodem na to, zdaniem papieża, jest „przyjmowanie licznych uchodźców, którzy przybywają do brzegów Włoch, dzieło pierwszej pomocy, jaką gwarantują włoskie okręty na wodach Morza Śródziemnego oraz zaangażowanie całych szeregów wolontariuszy. Sposób, w jaki państwo i naród włoski podchodzą do kryzysu migracji jest wyrazem uczuć i postaw, których najbardziej autentycznym źródłem jest wiara chrześcijańska, która ukształtowała charakter Włochów, i która najjaśniej błyszczy w dramatycznych momentach”.

Papież wyraził też przekonanie, że ciężaru zjawiska migracji nie mogą wziąć na swoje barki nieliczne kraje, gwarantując integrację nowo przybyłych. „Z tej racji niezbędna i pilna jest szeroka współpraca międzynarodowa” – podkreślił Franciszek. Wspomniał też o pomocy, z jaką cały kraj pospieszył mieszkańcom regionów nawiedzonych przez trzęsienie ziemi, a która przyniosła przykłady owocnej współpracy pomiędzy państwem i Kościołem.

Na zakończenie papież wyraził zadowolenie z przebiegu niedawnego Jubileuszu Miłosierdzia i podziękował za pomoc, jaką przy jego organizacji okazało Stolicy Apostolskiej państwo włoskie.

Po części oficjalnej wizyty papież spotkał się z grupą zaproszonych do ogrodów Kwirynału dzieci i młodzieży, pochodzących z regionów nawiedzonych przez trzęsienia ziemi.

Papież podarował prezydentowi Włoch ikonę, przedstawiającą świętych Piotra i Pawła, otrzymał zaś od niego srebrną zapinkę do szaty liturgicznej.